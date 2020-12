Příští rok chci hrát vedle Messiho, zasnil se Neymar. Co by obětoval?

Poslední tři roky nemluví o nikom jiném. Neymar si krátce po odchodu z Barcelony v roce 2017 uvědomil, že by chtěl zpátky. A hlavně že by si chtěl znovu zahrát vedle Lionela Messiho. Aktuálně 28letá brazilská hvězda naposledy za PSG nastřílela v Lize mistrů dva góly United, po zápase se však znovu její slova stočila k potenciálnímu spojení s bývalým parťákem.

„Co bych si přál nejvíc? Užívat si znovu hru po jeho boku," neskrýval Neymar v rozhovoru s ESPN po zápase proti Manchesteru United (3:1). Koho myslel, je jasné: Lionela Messiho, o němž se v posledních měsících mluví převážně v souvislosti s odchodem z Barcelony.

Oba se spolu v Katalánsku potkávali mezi lety 2013 a 2017, s týmem to dotáhli až k dvěma ligovým triumfům, vítězství v Lize mistrů a třem trofejím z poháru Copa del Rey. Neymar následně přestoupil do pařížského Saint-Germain za rekordní sumu 222 milionů eur (tehdy v hodnotě asi 5,8 miliard korun), krátce po přestupu si však uvědomil, že by se rád vrátil.

„Klidně může Lionel hrát na mé pozici, to nebude problém," smál se teď Neymar s dovětkem, že by chtěl, aby došlo ke znovuspojení staré spolupráce co nejdřív. „Příští rok to musíme udělat!"

Zatím však není jisté, kde by se ona spolupráce měla odehrávat. Řeší se totiž Messiho setrvání v Barceloně, po konci aktuální sezony mu vyprší smlouva, ale o transfer požádal už v létě. Žádost byl nakonec nucen stáhnout až poté, co klub deklaroval, že se o platnosti doložky o propuštění bude jednat u soudu.

Neymar nastřílel dva góly do sítě United, které PSG přehrálo 3:1. V zamotané skupině H mají oba celky ještě společně s Lipskem devět bodů. O postupujících tak bude rozhodovat až poslední hrací den. „Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych měl vypadnout v základní skupině Ligy mistrů nebo hrát Evropskou ligu," řekl Neymar na konto vyrovnané tabulky. „Nikdy mi to neprošlo hlavou a ani neprojde."

Následně dodal, že mu angažmá v pařížském klubu pomohlo v psychice. „Vyrostl jsem, umím přijímat zodpovědnost. Nepřišel jsem ale do Paříže, abych s klubem hrál Evropskou ligu," uzavřel. Je dost pravděpobné, že by nepostup PSG do vyřazovací fáze Ligy mistrů celé dění okolo odchodu Neymara urychlil. Aktuálně stále nejdražší přestoupivší fotbalista světa má ale platnou smlouvu až do léta roku 2022.