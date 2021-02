Hvězdné války II: Haaland s Mbappém ničí „staříky“ Ronalda s Messim

Kylian Mbappé slaví branku do sítě Barcelony • Reuters

Poslední dekádu vytřídili fanoušky na dva tábory epická jména, která dnes působí spíš jako někdejší rivalové chystající se do penze. Cristiana Ronalda už dávno nežene pohon zvaný Lionel Messi. Portugalec pomalu ale jistě míří ke čtyřítce a o dva roky mladší Argentinec v Barceloně prožívá předčasnou krizi středního věku. Slavní spoluhráči mizí a mladá generace jako by nerozuměla jeho řeči.

Fotbal však o hvězdnou rivalitu nepřichází. Na obzoru je souboj, který v první osmifinálový týden Champions League bavil svět. Kylian Mbappé vs Erling Haaland. Želví ninja s instinktem zabijáka vs severský Thor s kladivem v noze a galaktickou akcelerací. Že mají ještě čas? Od Haalandova debutu v soutěži v sezoně 2019/20 společně s Mbappém přestříleli „starou gardu“ v poměru 28:15.

Když monacký odchovanec v úterý zostudil Barcelonu hattrickem, působilo to, jako by unavení páni v Katalánsku honili rozzuřeného býka napříč La Ramblou. Byl to teprve třetí třígólový večírek hráče hostů na Camp Nou v historii Champions League. „Ještě nejsem ve vrcholné formě,“ vzkázal po demolici Mbappé.

O den později vystartoval norský obr. „Viděl jsem Mbappého vstřelit hattrick, celkem pěkné góly, musím přiznat, že mě to docela nakoplo,“ chechtal se blonďatý střelec Borussie Dortmund po 2+1 na stadionu v Seville.

I on měnil tabulky. Žádný jiný hráč v jednom klubu nestihl vstřelit deset branek v milionářské soutěži tak rychle. Zatímco Roy Makaay v letech 2003-2004 potřeboval v dresu Bayernu deset zápasů, severské zvíře to stihlo o tři duely dříve.

Stejně jako Ronaldo i Messi potřebovali k hvězdným dostihům prvotřídní servis a kluby prémiové kvality, i u Haalanda s Mbappém se rozjíždejí přestupové spekulace ostošest. Oba má na radu Real Madrid. Není nutné si nalhávat, že kráter po odchodu CR7 v Madridu fanoušky stále deptá.

Avšak ty cenovky... Paris SG kolem Mbappého vyvěsilo štítek s 200 miliony eur. Za rok mu ale v Paříži končí smlouva a na pomyslné křižovatce se stále rozmýšlí: chce být legendou PSG, nebo jít ve stopách svého dětského hrdiny z Madeiry?

Jít, či nejít bude stoprocentně řešit i Haaland. Raketový růst ani specialisté v Dortmundu nezabrzdí. Ze Salcburku ho přivedli za 45 milionů eur. Už nyní je odhadovaná cena téměř trojnásobná. Jenže německý překupník chystá na přespříští léto slevy. V platnost totiž vejde výstupní klauzule 75 milionů eur. I proto se dá očekávat, že by už letos mohl pláchnout za mnohem větší peníz.

