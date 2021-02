Ikona Atlétika: Simeone? Neuvěřitelný, i když nemá srdce. Mourinho mě zradil

Diego Simeone z Filipeho Luise vždy vymačkal to nejlepší • Profimedia.cz

Pod Josém Mourinhem to Filipemu Luisovi tolik nešlo • Profimedia.cz

Filipe Luis vzpomíná: Simeone ze mě dostal to nejlepší, Mourinho mě zradil. A vím, jak na Messiho... • koláž iSport.cz

Úterní program osmifinále Ligy mistrů nabízí bitvu dvou gigantů - bohaté Chelsea a aktuálního lídra La Ligy, Atlétika Madrid. Dres obou velkoklubů navlékl brazilský zadák Filipe Luis, který se v rozsáhlém rozhovoru pro Guardian rozpovídal o tom, jaké to je zažít dril Diega Simeoneho i jak se cítil zrazený Josém Mourinhem při jediné sezoně v Londýně. A na závěr přidala opora brazilského Flamenga i „návod“, jak na Lionela Messiho.

Jaké to je, když vás trénuje tvrďák Simeone? Za všechno hovoří poznámka, kterou Filipemu Luisovi řekl, když se obránce vrátil do Madridu po sezoně v Chelsea: „Vidíš to? Hraješ dobře jenom pode mnou.“

50letý Argentinec si s hráči nebere servítky, o to lepší výkony z nich ale dokáže vymačkat. Je tvrdý, ale férový. „Znal každý centimetr mého mozku, vždy ze mě dostal to nejlepší. Věřte mi, hrát pod Simeonem není jednoduché. Nemá srdce,“ vzpomněl brazilský zadák Filipe Luis na trenéra, který v úterý vyzve Chelsea.

„Nikdy si neřekne: 'Chudák hráč, musím kvůli němu udělat tohle nebo tamto.' Ne, rozhodne se jen tak, aby došel k vítězství. Díky tomu převzal Atlético v roce 2011 čtyři body nad pásmem sestupu a ještě v tom samém ročníku z něj udělal vítěze Evropské ligy,“ chválil Luis. „Stvořil z nich monstrum, kterým teď jsou. Je neuvěřitelný, a nikdy nemrhá čas. Žádný trénink není jen tak pro srandu. Úspěch Atlétika má jedno jméno: Diego Simeone.“

Chelsea nelituju, ale...

Brazilský levý bek mezi dvě dlouhá působení v Atlétiku vměstnal ještě štaci v Chelsea. I tam působil pod náročným a úspěšným koučem. „Když mě José Mourinho nechal první zápas sezony prosedět na lavičce, zaklepal jsem na dveře jeho kanceláře a zeptal jsem se, proč mě přivedl a nenechal mě v Atlétiku. A on na to, že cítí, že obrana Chelsea je bezpečnější s Azpilicuetou než se mnou,“ vzpomněl na jedinou nepovedenou sezonu v Londýně.

„Řekl mi, abych neočekával, že budu první volbou jen kvůli jménu. Že si musím místo zasloužit. Měl pravdu, nehrál jsem dobře. Ale taky si myslím, že aby se člověk zlepšil, musí se dostat na hřiště,“ řekl Luis. „Přestupu do Chelsea jsem nikdy nelitoval, byl jsem v jednom z největších klubů na světě. Ale každý chce hrát!“

Poslední kapka pro Luise přišla, když ho Mourinho nechal na lavičce při finále Ligového poháru 2015, ačkoli v předchozích kolech odehrál všechny zápasy. „Neumím to nazvat lépe, ale tehdy jsem si prostě připadal, že mě podrazil. Nechtěl jsem pod ním strávit další rok. Ale nebyla to jeho chyba. Navíc jsme finále vyhráli a mám doma medaili!“ ohlédl se za triumfem 2:0 nad Tottenhamem.

Navzdory veškeré snaze zůstal Luis po celou sezonu v Chelsea spíš náhradníkem, jiný spoluhráč měl větší štěstí - patřil k top tahounům, aniž by se nějak víc snažil. „Edena Hazarda řadím mezi nejlepší hráče, se kterými jsem kdy nastoupil, spolu s Neymarem. Oba jsou podobní jako Messi,“ smekl brazilský bek před belgickou hvězdou, která nyní nastupuje za Real Madrid.

„Přitom netrénoval moc dobře. Pět minut před zápasem ještě v šatně hrál Mario Kart. Na rozcvičce si ani nezavazoval kopačky. Ale balon mu nikdo nesebral... Proběhl kolem tří čtyř hráčů a rozhodl zápas úplně sám,“ řekl o něm. „Hazard má tolik talentu. Možná mu jen chybí trochu ambicióznosti na to, aby si řekl: Bude ze mě nejlepší hráč světa. Protože na to má.“

Nejlepší zápasy? Proti Messimu!

Hazard a Neymar podle Luise jsou na stejné úrovni jako samotný Lionel Messi. Proti němu v dresu Atlétika i reprezentace odehrál mnoho zápasů. A vždycky si je užíval. „Jednoho dne bych se Messiho rád zeptal, jaké to je hrát proti mně. Já k utkáním s ním vždycky přistupoval jako k nejdůležitějším zápasům kariéry, protože je to nejlepší hráč, kterého jsem kdy viděl,“ vzpomněl Luis.

„Hodně jsem Messiho studoval. Je u něj důležitá jedna věc - improvizuje. Neví, jaký driblink provede, dokud nemá balon u nohy. Sleduje pohyb obránce, a podle toho, v jaké jste pozici, si vybere, kudy půjde,“ prozradil o přípravě na nejlepšího hráče světa.

„Takže jsem se ze všecho nejdřív snažil, aby se k němu míč vůbec nedostal. Když převzal balon a byl ke mně zády, šel jsem mu tvrdě do těla. Je silný, odolný, nepadá jen tak, takže mi většinou nic neodpískali. Když ke mně při převzetí míče byl čelem, je nemožné ho zastavit, kvůli tomu, jak umí improvizovat,“ vysvětlil brazilský zadák. „Nemůžete nic plánovat, protože vás sleduje a umí pohyb změnit. Já zkoušel naznačit, že půjdu do souboje do jedné strany, abych ho nalákal na druhou, kde jsem ho opravdu chtěl.“

Občas taková taktika zafungovala, někdy se nevyplatila. „Párkrát jsem zašel s agresitivou moc daleko, byl jsem vyloučen. Ale nikdy mi kvůli tomu nenadával, nikdy mi nic takového neřekl. Myslím, že se mu to líbilo, vítal takovou výzvu. Koneckonců, když jsem předloni končil v Atlétiku, Barcelona mě zkoušela. Asi se mu fakt líbilo, jak hraju. Proti Messimu jsem určitě odehrál své nejlepší zápasy.“