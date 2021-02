Terminátor Souček míří do pohárů! S krvavým šrámem přemohl Mourinha

West Ham vyslal světu další vzkaz: S Evropou to myslíme vážně! V nedělním londýnském šlágru doma porazil Tottenham (2:1) a díky zaváhání Chelsea se osamostatnili na čtvrtém místě. Přenocuje na čtvrté příčce poprvé po nejméně 25 odehraných zápasech od ročníku 1985-86, kdy skončil na třetím místě. „Kladiváře“ nerozhodil ani krvavý šrám ve tváři Tomáše Součka. Český válečník se po ošetření vrátil na hřiště a pomohl k senzačnímu triumfu. „Je jako terminátor,“ uznala bývalá opora Liverpoolu Jamie Redknapp.

Důrazně, bojovně, efektivně a bez slitování. To je heslo West Hamu. Na vlastní kůži to v neděli pocítila i družina Tottenhamu. Dokonce natolik, že Tomáš Souček v zápalu boje o tři body utržil krvavou ránu na obličeji, jež se rychle zalila krví. Nehezký obrázek. Avšak nic, s čím by si lékaři West Hamu neporadili.

Reprezentační záložník musel být po souboji s hostujícím stoperem Sanchezem ošetřen v útrobách Olympijského stadionu. Po pár minutách šití se ale opět vrátil na hrací plochu a nenchal spoluhráče ve štychu. „Neuvěřitelné! Je jako terminátor. Nezničitelný,“ nechápal Jamie Redknapp nad Součkovou touhou zápas dohrát.

Slova chvály měl i trenér David Moyes, který vyzrál nad Josém Mourinhem vůbec poprvé v kariéře. „Tomáš je vysněný hráč každého manažera. Je to typ, který chce hrát vždy a za jakýchkoliv okolností. Navíc je pokorný a nechová se povýšeně.“

Aby toho nebylo pro West Ham málo, ošetřován musel být i Vladimír Coufal. Ale ani „český ironman“, jak mu na Ostrovech přezdívají, se nenechal zahanbit a utkání bez problému dohrál.

A byla to opět strhující podívaná. Do vedení se „kladiváři“ dostali již v páté minutě, když se po centru Jarroda Bowena dostal do zakončení Michael Antonio. S prvním pokusem si brankář „kohoutů“ Hugo Lloris rady ještě věděl, na dorážku už byl ale krátký. Po změně stran se opakoval příběh ze samotného úvodu zápasu. Třetí branku v aktuálním ročníku Premier League vstřelil Jesse Lingard a Tottenham byl na lopatkách.

Zvrátit výsledek se snažil Gareth Bale, jehož si Mourinho schoval na druhou půli, ale velšský drak na svých bedrech „kohouty“ za velkým obratem nedonesl – nastřelil břevno a jeho asistence u Mourovy branky jen kosmeticky upravila konečný výsledek utkání.

Výsledek, který opět přiblížil West Ham k senzační účasti v evropských pohárech. Díky vítězství se klub z východní části Londýna upevnil čtvrtou příčku, tedy pozici zaručující v příští sezoně účast v Lize mistrů.

„Mám pocit, že jsme teprve v poločase naší cesty. Stále se můžeme zlepšovat. Nemyslím si, že bychom byli na samotném vrcholu našeho potenciálu,“ motivoval Moyes mužstvo k další vřavě o důležité body při cestě do Evropy.

Základní skupinu Ligy mistrů či Evropské ligy „kladiváři“ ještě nikdy dosud nehráli. Největším úspěchem na starém kontinentu je triumf v Poháru vítězů pohárů (1965) a ovládnutí Intertoto Cupu (1999). Nyní však i díky přínosu exslávistické dvojky, jež zažila v minulých letech velké evropské bitvy, o ní reálně uvažují.

„Jsme tu každý na stejné vlně a každý ví, jaký je náš sezonní cíl. Jdeme si za ním. Na tabulku se nedíváme. Snažíme se jít zápas od zápasu, ale být na čtvrtém místě? Úžasné. Užívám si to,“ usmíval se Jesse Lingard, autor jedné z branek.

V porovnání s minulou sezonou je West Ham ve zcela jiném světě. Zatímco před rokem přiváděl Tomáše Součka s žalostnými 24 body a strachoval se o udržení mezi elitou, momentálně o jednadvacet bodů více a na záda jim hledí Liverpool, Chelsea, Arsenal i Tottenham.