Messi: naposledy za Barcelonu? Pro City může být hazard, míní expert

Proměněnou penaltou sice Lionel Messi poslal svůj tým do vedení, následně ale přihlížel katastrofě. Barcelona podlehla v úterním úvodním osmifinále Ligy mistrů PSG vysoko 1:4 a prakticky přišla o naději na postup. Je možné, že pro legendární desítku šlo o poslední vystoupení ve slavné soutěži na domácím stadionu. „Vypadal úplně bez zájmu,“ prohlásil někdejší ofenzivní hráč Chelsea Joe Cole pro britskou stanici BT Sport.

Ve 27. minutě poslal Messi míč do sítě, Barcelona kráčela po správné cestě. Další minuty úterního šlágru osmifinále Ligy mistrů ale znamenaly pro domácí barvy naprostou marnost. PSG především díky drtivým brejkům a hattricku Kyliana Mbappého sfouklo slavný celek 4:1 a do domácí odvety jde v roli jasného kandidáta na postup.

„Byli velmi efektivní, nade všemi čněl Mbappé, i když první poločas byl více vyrovnaný. Vždycky máte šanci v odvetě, ale výsledek 1:4 je opravdu složitý,“ připustil po utkání nizozemský kouč Barcelony Ronald Koeman. „Mohl bych lhát, ale po prohře 1:4 doma je opravdu těžké mít šanci na postup,“ dodal zklamaný trenér.

Zápas na prázdném stadionu poskytl smutnou kulisu pro Lionela Messiho. Je klidně možné, že kapitán Barcelony odehrál v Lize mistrů na domácí půdě za svůj klub poslední zápas. Messimu končí po sezoně kontrakt, mizerné vystoupení celého týmu může podpořit jeho definitivní rozhodnutí k odchodu.

„Messi vypadal úplně bez zájmu. Je opravdu těžké ho jako bývalý hráč kritizovat, protože on je génius a nejlepší fotbalista, kterého jsem kdy viděl hrát. Tenhle večer ale nevypadal, že by byl nějak emociálně vtažený do zápasu,“ pravil Joe Cole, někdejší hráč West Hamu, Chelsea nebo Liverpoolu.

Messi už chtěl odejít v létě, nakonec se i po nátlaku vedení rozhodl dokončit platný kontrakt a zůstat ještě jednu sezonu. Vztah nejlepšího hráče, který kdy oblékal dres Barcelony, s klubem ale vypadá vyčerpaný.

Argentinský šutér proti PSG nezahrál dobře, až příliš času strávil v chůzi. Scházela mu dynamika, drtivé výpady i geniální útočné akce, kterými obvykle sráží své konkurenty. Ve 33letech ani on nezastaví čas a pro začínající přestavbu Barcelony možná bude prospěšnější, když se klub v létě vydá po nové cestě bez své legendy.

Messimu se nabízí spojení s Pepem Guardiolou v Manchesteru City, k němuž se schylovalo už po minulé sezoně. Nikdo ale nedokáže odhadnout, zda stárnoucí hráč ještě dokáže najít sílu a výkonnost na to, aby uspěl v nejtěžší lize světa.

„Než ho podepíšou, musí si všechno pořádně promyslet. V létě 34letý Messi, pokud bude hrát tak, jako v úterý, to je velký hazard. Šel by do týmu, kde si Pep velmi potrpí na energii, entusiasmus a jednotu. Bude pro něj velice těžké uspět v tak velkém klubu. Musí přetočit čas zpátky a hýbat se na hřišti tak, jako před třemi, čtyřmi lety,“ pravil Cole.

Velké problémy musí vyřešit i v Barceloně, kde ve srovnání s evropskou špičkou schytali další tvrdý direkt. Stačí si vpomenout na osm gólů od Bayernu, debakl s Liverpoolem (0:4) nebo proti AS Řím (0:3). „V Barceloně je velký nepořádek, sám netuším, jak to vyřeší. Ale nedokážu si představit, že tam Messi zůstane,“ dodal anglický fotbalový expert.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. Messi Hosté: 32. Mbappé, 65. Mbappé, 70. Kean, 86. Mbappé Sestavy Domácí: ter Stegen – Dest (71. Mingueza), Piqué (79. Pjanić), Lenglet, Alba – S. Busquets (79. Trincão) – F. de Jong, Pedri (79. Puig) – Griezmann (85. Braithwaite), Messi (C), O. Dembèlé. Hosté: Navas – Florenzi (89. Kehrer), Marquinhos (C), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye (46. A. Herrera) – Kean (85. Danilo Pereira), Verratti (74. Draxler), Mbappé – Icardi. Náhradníci Domácí: Neto, Peña, Pjanić, Braithwaite, Puig, Trincão, Fernandes, Firpo, Umtiti, Mingueza Hosté: Rico, Letellier, Kehrer, Rafinha Alcântara, Diallo, Sarabia, Herrera, Danilo Pereira, Draxler, Bakker, Michut Karty Hosté: Gueye Rozhodčí Kuipers – van Roekel, Zeinstra Stadion Camp Nou (Barcelona)