Real vs. Liverpool: odveta za finále s kiksy i zraněním. Cool, těší se Klopp

Vzpomínky na kyjevské finále Ligy mistrů 2018 drásají Liverpool ještě dnes. Zranění útočného démona Mohameda Salaha či žákovské chyby brankáře Lorise Kariuse se promítly do trpké porážky od Realu Madrid 1:3. Dnes do sebe tyhle výjimečné kolosy ze Španělska a Anglie křísnou v kulisách slavné soutěže v prvním čtvrtfinále znovu. „Je to cool,“ glosoval střet s „bílým baletem“ trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Mohamed Salah končil poslední zápas proti Realu Madrid po necelé půlhodině v slzách, po střetu se Sergiem Ramosem si ve finále Ligy mistrů před třemi lety poranil rameno a musel nuceně střídat. Emoce bublaly. „Je to minulost, nemyslím na to. Ano, můžeme říct, že mám speciální motivaci vyhrát a postoupit do semifinále. Ale to, co se teď stane, výsledek z Kyjeva nezmění,“ vyznal se Salah v rozhovoru pro španělský list Marca.

Liverpool stojí ve čtvrtfinále milionářské soutěže poprvé od zmíněného finále proti Realu. U Salaha, některých dalších hráčů i trenéra Jürgena Kloppa se mohou ozvat staré bolístky, z družiny z Anfieldu vyzařuje motivace a odhodlání, touha po pomstě ale nikoliv. „Nemyslím, že bychom měli takový pocit. Ve fotbale na sebe stejné týmy často naráží. Můžeme ukázat, že Liverpool je tady. Nemůžeme si osvěžovat špatné vzpomínky. Liverpool se od té doby hodně změnil, Real taky,“ upozornil španělský náhradní brankář Liverpoolu Adrián.

Ostatně na střet Ramose se Salahem nedojde. Lídr obrany madridského giganta si na reprezentačním srazu poranil lýtko a bude úpět při sledování velkého zápasu na tribuně, nebo doma v obýváku. Pro Real je to mrzutost. Ačkoliv je z Ramose čerstvě pětatřicátník, defenziva královského klubu se bez jeho šéfování drolí.

Z posledních deseti utkání v Lize mistrů, ve kterých řízný potetovaný stoper chyběl, Real hned sedm prohrál. „Daleko víc mě bolí, že nebudu schopen týmu pomoct v důležitých zápasech, kdy se bude rozhodovat o celé sezoně,“ vzkázal Ramos na sociálních sítích. Myslel tím nejen žhavou konfrontaci s Liverpoolem, ale také sobotní bitvu s Barcelonou.

Jinak ale monstrum z hlavního města Španělska opět nabývá na síle. Poslední porážku skouslo na konci ledna, v domácí lize se zase reálně pere o titul, na Atlétiko ztrácí už jen tři body. „Prožíváme dobré časy, protože máme výsledky. V téhle sezoně jsme už hodně trpěli, tohle období si užíváme. Ale soustředíme se vždy na další den, na další zápas,“ poznamenal po víkendové výhře nad Eibarem trenér Realu Zinédine Zidane.

Španělský celek Zidane vedl i ve vzpomínaném finále před třemi lety, po něm klub opustil, aby se do něj za deset měsíců zase vrátil. V minulých dvou ročnících Ligy mistrů vypadl Real v osmifinále, španělskou ligu jednou vyhrál. Liverpool od kyjevského střetu sbíral úspěchy, po kterých bažil. Za rok ovládl elitní evropskou soutěž, loni na jaře slavil po třiceti letech titul v Premier League.

Po velkých emocionálních prožitcích přišel v této sezoně jistý útlum, Kloppova parta už neválcuje každého na počkání, v anglické lize figuruje mimo elitní čtyřku. V posledních týdnech se ale zase trochu rozdýchává, o víkendu smetla Arsenal. Na Real vyrukuje s elánem.

„Je to těžký los, ale jsem s ním v pohodě, protože při pohledu na všechny týmy si řeknete: Panebože. Moc se na zápasy s Realem těším. Hráli jsme s ním před třemi lety a byl to pro nás těžký večer, takže je skvělé se s ním znovu utkat,“ zavelel Klopp.