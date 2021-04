„Dědic“ Mbappé složil Bayern: Nedá se bránit! Experti ale volají po odchodu

Bayernu chyběla největší hvězda Robert Lewandowski, přesto se do poslední chvíle pral o výhru. Jenže PSG mělo trumf v podobě Kyliana Mbappého. Mladý Francouz už ve třetí minutě po rychlém brejku procedil míč přes Manuela Neuera a otevřel skóre. Bavoři se probudili až po trefě Marquinhose a díky Choupo-Motingovi a Müllerovi zvládli srovnat.

Jenže pak se zase ukázal Mbappé. Navázal na sebe hned tři beky Mnichova a přesnou ranou rozhodl, že do odvety má lepší výchozí pozici pařížský klub.

„Neuvěřitelný, nedá se bránit,“ žasli nad výkonem teprve 22letého útočníka experti anglické stanice BT Sport Owen Hargreaves a Steve McManaman. I oni zastávají názor, že až skončí hvězdné kariéry stárnoucích ikon Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, fotbalovému světu budou vládnout Erling Haaland a právě Mbappé.

Jenže francouzská hvězda nemusí dominovat v tom samém dresu, který navléká teď. Deník Le Parisien informuje, že PSG nemá nejlepší výchozí pozici při vyjednávání nové smlouvy a dost možná bude muset Mbappého prodat jednomu ze zástupu velkoklubů doufajících v jeho podpis. Cena? Mezi 115 a 150 miliony eur (2,9 až 3,8 miliardy korun).

„Při takové formě, jakou má, to je velká sleva,“ řekl expert BT Sport Hargreaves, který hrával za Bayern Mnichov a Manchester United. „Bude ho chtít podepsat úplně každý, absolutně se nedá bránit,“ dodal a pochválil i předvedenou hru Neymara. „Pro PSG a Pochettina jsou takové výkony klíčové. Teď jen musí doufat, že je oba udrží. Neymarovi je 29, není asi tak nepostradatelný jako Mbappé. Tomu je jen 22, drží všechny karty v rukou. Jen se musí rozhodnout, co chce udělat.“

Na Mbappého podpis stojí frontu dlouhá řada velkoklubů. Nejhlasitěji se mluví o zájmu Liverpoolu a Realu Madrid.

„Myslím si, že to je neuvěřitelný fotbalista,“ poklonil se Steve McManaman, který dlouhá léta nastupoval právě za „reds“ a „bílý balet“. „Je právoplatným dědicem trůnu, který drží Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Jeho čísla jsou fantastická. Jen si nejsem jistý, jestli by neměl odejít do lepšího týmu. Nemyslím tím jen klub plný hvězd, ale skutečně pospolitou skupinu hráčů, kteří by jej povýšili ještě na lepší úroveň,“ dodal 49letý Angličan a poznamenal, že takovým působištěm by pro Mbappého mohl být právě Bayern, který ve středu skolil.

„V PSG se musí změnit systém,“ okomentoval bohatý pařížský celek. „Chvíli to vypadá, že jejich hráči jsou lepší než všichni ostatní na světě, chvíli zase hrají hrozně a připadají mi velmi arogantní. Možná, že se věci změní, když postoupí a třeba celou Ligu mistrů vyhrají,“ tuší McManaman.

PSG má k postupu do semifinále rozhodně dobře nakročeno díky výhře i tomu, že vstřelilo tři góly na hřišti soupeře. Cesta až za celkovým triumfem bude ale ještě trnitá, a možná ani tehdy nemusí přesvědčit Mbappého, aby setrval pod Eiffelovou věží. Vábení Realu či Liverpoolu se odolává jen velice těžko.