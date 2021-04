Nová LM: víc zápasů a peněz, na míru pro TOP soutěže. Dopad i na Česko

Tlaku velkých evropských klubů na vytvoření vlastní Super League je UEFA schopna čelit jen do určité míry, a tak Ligu mistrů čeká s největší pravděpodobností zásadní reforma. V novém formátu by Champions League měla fungovat od sezony 2024/25, jeho schválení se očekává tento měsíc.

Současné smlouvy o vysílacích a reklamních právech na Ligu mistrů platí ještě tři ročníky, pak přijde čas zásadních změn. Největší a nejbohatší klubová soutěž na světě přejde na takzvaný Swiss Model, v němž místo 32 týmů v osmi skupinách bude už pouze jedna skupina o 36 účastnících.

Každý tým v základní části odehraje deset zápasů, pět doma a pět venku, los proběhne na základě nasazení podle klubového koeficientu.

Prvních osm týmů automaticky postupuje dál, celky na 9. až 24. příčce si to na dva zápasy rozdají o dalších osm míst ve vyřazovací části.

Benefit této změny je jasný – víc účastníků s garantovaným vyšším počtem utkání, více prodanými lístky, větším zásahem pro klubové sponzory a větší šancí na postup do jara. V současném formátu polovina z týmů v Champions League skončí už po základní skupině, tedy po šesti kolech. Tohle riziko se rapidně sníží.

„Je to ideální Liga mistrů, která poskytne zúčastněným týmům velké příležitosti,“ míní Andrea Agnelli, šéf Juventusu a jeden z hlavních iniciátorů reformy.

Kromě větší náročnosti na termínovou listinu vyvolá nový formát Ligy mistrů patrně také velké emoce kvůli způsobu, jakým budou rozdělena čtyři místa navíc.

Jedno připadne Francii, která dosud do Ligy mistrů vysílá tři týmy. Nyní bude Ligue 1 na stejné úrovni s Anglií, Španělskem, Německem a Itálií, které mají všechny po čtyřech místech.

Další vstupenku mezi elitu pak získá klub, který si vedl v nedávné době v Lize mistrů skvěle, ale stejně by musel do kvalifikace. To je případ třeba Ajaxu Amsterdam, semifinalisty z roku 2019.

Nejspornější budou poslední dvě volná místa. Ta budou rezervována pro dva týmy s nejlepším klubovým koeficientem, které se do Ligy mistrů nedostaly z domácí soutěže. Nicméně v ní musejí skončit na pohárových příčkách, tedy nejhůře sedmí. To by platilo před dvěma roky pro Manchester United nebo loni pro Tottenham.

Některá z pěti největších evropských lig tak bude teoreticky moci mít v Champions League až šest účastníků. Zato český mistr si bude muset toto právo vybojovat v předkolech třeba i proti čtyřem soupeřům.