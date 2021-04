Neymar slzel štěstím, ale... Takoví hráči nemají být v PSG, pálí legenda

Celému světu chce dokázat, že on je ten největší. Neymar dotáhl Paříž do dalšího semifinále Ligy mistrů, spokojí se zcela jistě až s celkovým triumfem. V odvetě loňského finále výrazně přispěl k postupu přes nadupaný Bayern, po úterní prohře 0:1, která ale při výsledku 3:2 z prvního duelu v Mnichově stačila k úspěchu, na něm byla znát obrovská úleva. Spolu s Mbappém se dostali do množství šancí a ukázali výjimečné kousky. „Ti dva mají hrát někde jinde,“ prohlásil po postupu francouzského mistra legendární stoper Liverpoolu a dnes fotbalový expert Jamie Carragher.

Neymar přišel do Paříže v létě 2017 jako nejdražší hráč světa s jasným úkolem - poprvé v historii pro klub arabských šejků přivézt do města ušatý pohár pro šampiona Ligy mistrů. Už před rokem byl s hvězdným kolektivem velmi blízko, jenže ve finále slavil Bayern po výhře 1:0.

Zničený útočník po zápase slzel zahalený do obřího smutku, planetu obletěly záběry, jak plakal na rameni rakouské opory mnichovského gigantu Davida Alaby. Brazilský ekvilibrista, ve 29 letech na vrcholu sil, už v aktuální semifinálové odvetě odmítal připustit další zklamání.

V úvodním duelu, kterým si PSG zadělalo na postup, pomohl při výhře 3:2 dvěma asistencemi. V úterý na domácí půdě neskóroval, ač měl množství šancí a vyšvihl velmi dobrý výkon. Břevno, tyčka, kličky, geniální přihrávky, tohle všechno od něj fanoušci na hřišti viděli. Výtečně mu sekundoval Mbappé, druhý bombarďák francouzského šampiona.

Prohra 0:1 mu ale tentokrát vůbec nevadila, neboť znamenala kýžený postup do dalšího kola. Neymar měl ohromnou radost, tentokrát se mu v očích leskly slzy obrovského štěstí a úlevy. Nezapomněl ani vyjádřit respekt soupeři. Po závěrečném hvizdu šel okamžitě za zklamaným Davidem Alabou a tentokrát utěšoval vyřazeného soupeře on.

„Jeho odkaz závisí na Lize mistrů. Proto do PSG šel, aby udělal něco, co se klubu nikdy nepovedlo. Také přišel vyhrát Zlatý míč, to byl druhý důvod. Chtěl vystoupit ze stínu Lionela Messiho a stát se nejlepším fotbalistou na světě. Pokud se mu to letos podaří, bude ale spor o to, zda se o to zasloužil hlavně on, nebo Kylian Mbappé,“ pověděla v pozápasovém studiu legenda Liverpoolu Jamie Carragher.

Neymar v sezoně odehrál pouze 13 ligových zápasů, v nichž zvládl šest branek a čtyři asistence. Na začátku roku bojoval se zdravotními problémy, na hřiště se ale vrátil v pravý čas a svému hvězdnému parťákovi v útoku výrazně pomáhá. V Lize mistrů má za sedm odehraných utkání šet branek a tři asistence. Mbappé zvládl v devíti duelech osm branek a tři nahrávky, v lize má francouzský klenot za 27 utkání 21 branek a sedm asistencí. Z čísel je evidentní, jak oba svůj klub táhnou a zvedají na nejvyšší level.

„Nevidím je tam rád. Nemyslím si, že hráči takových kvalit by měli hrát za PSG. Neměli by nastupovat týden co týden ve francouzské lize, chudé, průměrné soutěži. Pro takové fotbalové osobnosti to není dost dobré,“ přiznal Carragher.

Hvězdné dvojici platí smlova ještě na příští sezonu, především teprve 22letý Mbappé je v centru zájmu všech velkých evropských celků. Nejvíc se mluví o Realu Madrid, kam ho dlouhodobě láká krajan Zinedine Zidane. Neymar zase netají, že by si rád zahrál ještě jednou po boku Lionela Messiho.

Pokud ofenzivní dvojice Paříž opustí se stříbrným pohárem ve vitríně, stanou se z nich i tak legendy klubu. „Jsem šťastný, navzdory porážce,“ řekl reportérům po úterní postupové noci Neymar. „Jsme skvělý tým, dneska jsme to předvedli, vyřadili jsme šampiony Evropy. Musím pogratulovat každému z týmu,“ zářil Brazilec.

Jsem šťastnější než kdy dřív

Devětadvacetiletý Neymar přestoupil do Paříže z Barcelony v létě 2017 za rekordních 222 milionů eur (téměř 5,8 miliardy korun). V minulosti se spekulovalo o tom, že chce PSG opustit a vrátit se do Barcelony. Po odvetě s Bayernem však Neymar naznačil, že ve Francii setrvá.

„Prodloužení kontraktu už podle mě není téma. V PSG se cítím výborně a jako doma. Jsem šťastnější než kdy předtím,“ řekl pro TNT Sports.

Neymar za bezbrankového stavu orazítkoval v úterý v rozmezí 34. až 39. minuty dvakrát tyč a jednou břevno. Pochettinovi slíbil, že příště se mezi střelce zapíše. „Dlužím trenérovi gól bez ohledu na to, že jsem odehrál dobrý zápas,“ prohlásil vítěz Ligy mistrů s Barcelonou z roku 2015.

Spokojený byl i trenér PSG. „Vyřadili jsme Barcelonu a teď i Bayern. Zasloužili jsme si postoupit v obou případech, ale nemyslím si, že jsme se stali favority. Postoupila i Chelsea a uvidíme, kdo půjde dál ze čtveřice Liverpool, Real Madrid, Dortmund a Manchester City. Všichni mají na vítězství stejné šance jako my,“ hodnotil Mauricio Pochettino.