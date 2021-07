Krejčí: Zlom? Blbě jsme se vytočili u presinku. Chce to lepší koncovku

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Do utkání vstoupil raketově. Někteří fanoušci možná ještě ani nebyli usazení na svých místech a on už slavil. Blesková trefa Ladislava Krejčího mladšího ovšem ke kýženému efektu nevedla. Sparta na Rapidu padla 1:2 a v odvetě bude muset otáčet. „Dobře se na to připravíme, určitě nám pomůžou i fanoušci,“ věří mladý záložník.

V prvním utkání jste měli zápas pod kontrolou. Co se zhruba od padesáté minuty změnilo?

„Bohužel tam byly tři situace, kdy jsme se blbě vytočili u presinku, a pustili jsme soupeře až k našemu vápnu. Tam jsme to potom nedohráli, což byla základní chyba. Dopustili jsme se jí víckrát a Rapid toho využil.“

Byl to zápas, ve kterém jste měli vstřelit víc než jednu branku, souhlasíte?

„Určitě. Měli jsme šanci na 2:0, v tu chvíli věřím, že bychom vyhráli. Šance musíme využívat, jsme v soutěži, kde těch možností nebude tolik. Pokud chceme uspět, musíme si v koncovce poradit lépe.“

Vy jste se prosadil už ve třetí minutě. Bylo záměrem na soupeře takhle vlétnout?

„Vždycky chceme do utkání dobře vstoupit, ale vyloženě záměr to nebyl. Já osobně jsem se připravoval tak, že když taková situace bude, zkusím ji využít. Věřím si z minulé sezony, jsem rád, že to tam padlo.“

Překvapil vás něčím Rapid?

„Troufnu si říct, že jsme měli od trenérů velice dobré informace. Všechno, co jsme si říkali, tam od soupeře bylo. Rapid byl kvalitní v držení míče a ofenzivní části, tím nás nepřekvapili. My jsme si ke konci ukázali, že s nimi můžeme hrát i náš ofenzivní fotbal, který chceme preferovat. To si musíme odvézt do domácího zápasu, abychom z něj vyšli vítězně.“

Nedolehl na vás po vyrovnávací brance tlak? Přece jen, před plnými tribunami jste hráli po hodně dlouhé době.

„To je spíš otázka na jednotlivce. Na mě žádný tlak nedolehl. Byl jsem rád, že mohla být taková atmosféra, kterou máme rádi.“

Co bude třeba do odvety změnit, abyste vývoj dvojzápasu zvrátili?

„Nejprve si musíme vyhodnotit a rozebrat první utkání. Myslím, že Rapid nic měnit nebude, o to lépe se musíme připravit. Najít skuliny, které budeme moci využít. Musíme si ukázat, co nám fungovalo, a aplikovat to co nejvíc. Budeme mít v zádech fanoušky, kteří nám doufám pomohou.“