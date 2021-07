Crvena zvezda začala kvalifikaci Ligy mistrů prohrou, Kanga jen střídal

Sparťan Ladislav Krejčí mladší (vpravo uprostřed) správně mířenou hlavičkou posílá Pražany do vedení • Dominik Bakes / Sport

Lob Christopha Knasmüllnera padá do sparťanské branky • Dominik Bakes / Sport

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga (8) poprvé nastoupil v základu Crvene zvezdy a pomohl k postupu do 2. předkola Ligy mistrů • Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga, bývalý hráč Sparty, se v dresu CZ Bělehrad vrátil do Česka • Michal Beránek (Sport)

Domácí Kajrat, který vyřadil v úvodní fázi soutěže Maccabi Haifa, měl dobrý vstup do utkání a ve 24. minutě se dostal do vedení zásluhou Joseho Kanty. Crvena zvezda po přestávce vyrovnala zásluhou vlastní branky Dina Mikanoviče a po Kangově příchodu na hřiště mohla jít i do vedení. Exsparťanského hráče ale při jeho pokusu v 78. minutě vychytal brankář Stas Pokatilov. A už o minutu později Kajrat udeřil podruhé, pohotovou ranou se prosadil kamerunský obránce Macky Bagnack.

Odveta se uskuteční v Bělehradě příští týden a postupující celek narazí v další fázi na lepšího z dvojice Alaškert - Šeriff Tiraspol.

Úvodní zápasy 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Kajrat Almaty - Crvena zvezda Bělehrad 2:1 (1:0), Malmö - HJK Helsinky 2:1 (1:0).

20:00 Mura (Slovin.) - Ludogorec Razgrad,

20:30 Slovan Bratislava - Young Boys Bern,

21:00 Legia Varšava - Flora Tallinn, Olympiakos Pireus - Neftči Baku.

Nemistrovská část:

21:00 PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul.