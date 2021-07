Dočkal před Rapidem: Věřím, že dokážeme odvetu dostat pod kontrolu

Co vám první utkání ve Vídni ukázalo?

„Asi to, co jsme čekali. Že má Rapid svou kvalitu a dobrou organizaci hry. Je nebezpečný v přechodu po naší ztrátě míče. Věřím, že dokážeme odvetu dostat pod větší kontrolu. Chceme být aktivnější, držet balon a určovat tempo hry. Důležité je, jak se budeme chovat po ztrátách. Nevyvarujeme se jich, ale bude důležitý faktor zápasu, jak na to budeme reagovat. Musíme v tom být rychlí a brejky zastavovat hned v zárodku.“

Rapid o víkendu nezvládl ligovou premiéru, doma podlehl Hartbergu 0:2 a dostal se pod palbu kritiky. Může se to v odvetě projevit?

„Nějakou drobnou roli to hrát může. Každým zápasem si tým zvedá sebevědomí, na úvod sezony je důležité, aby se dařilo výsledkově. Ale zase to není něco, čím bychom se extra zabývali. Máme zkušenost z přímé konfrontace, viděli jsme jejich kvalitu. Určitě na to dokážou zapomenout a budou dobře připravení. Stejně jako v prvním utkání.“

V kádru Sparty je spousta mladých hráčů. Cítíte z nich před klíčovým utkáním sezony nervozitu?

„Z týmu spíš než cokoli jiného cítím odhodlání. Všichni si uvědomujeme důležitost zápasu, těšíme se na to. Nervozita se může dostavit před výkopem, ale bude rozhodovat aktuální forma. Nemám pocit, že by naši mladí kluci trpěli nervozitou. Na hřišti umí prodat to, co v nich je.“

Jak důležitý pro vás v kontextu dnešního duelu byl vítězný vstup do ligového ročníku?

„Velmi důležitý. Je lepší mít v nohách zápas, který víme, že jsme odehráli slušně. Vytvořili jsme si dost gólových situací a vyhráli. Teď si musíme šance vytvářet znovu, je předpoklad, že by se nám to mohlo povést. Chceme být dostatečně kreativní.“

Co říkáte na prohru Rapidu s Hartbergem v domácí soutěži?

„Nějakou drobnou roli to hrát může. Každým zápasem si tým zvedá sebevědomí, na úvod sezony je důležité, aby se dařilo výsledkově. Ale zase to není něco, čím bychom se extra zabývali.“