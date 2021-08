Trpišovský: Stopeři? Pracujeme na tom. Kuchta by na soupeře mohl sedět

Preferujete Jana Kuchtu v základní sestavě, nebo máte kvůli jeho nejasnému zdravotnímu stavu jiný plán?

„Byli bychom rádi, kdyby byl k dispozici, protože je to náš útočník číslo jedna, má zkušenosti z Evropy, sezonu začal dobře a jeho typologie je ojedinělá, mohla by sedět na hru soupeře. Budeme dělat všechno pro to, aby byl aspoň na část zápasu, ale nechceme to lámat přes koleno kvůli odvetě. Budeme chytřejší odpoledne před zápasem.“

Jak se vyvíjí spolupráce mezi Davidem Zimou a Tarasem Kačarabou?

„Pracujeme na tom, moc zápasů spolu neodehráli. Každý trénink, každý zápas, video je bonus pro zlepšení. Absence Ondry Kúdely je velká, bylo to vidět i ve Zlíně, Ondra je organizátor, který čte hru a vidí tahy pár kroků dopředu, je velice respektovaný a Ondra Kolář to má pak jednodušší i v komunikaci. Když vezmete krajní beky, tak Oscar nebo Alex Bah nejsou zrovna ti, kteří na hřišti mluví, mohl by tomu pomoct návrat Tomáše Holeše. Musíme to rozdělit mezi kluky.“

Je na Zimovi znát, že mu k jistotě chybí Ondřej Kúdela vedle něj?

„Není jednoduché Ondru nahradit, ale Taras odehrál třeba Zlín skvěle, s Davidem jsou to skvělé somatotypy, mají rychlost. David má za sebou ale divné období, na jaře hrál těžké zápasy, pak z té herní praxe vypadl, je to na něm teď trošku vidět. Ale věřím, že je takový typ, že to zvládne.“

Jste rád, že začínáte venku, nebo to teď po změně pravidel, kdy góly na hřištích soupeře už neplatí za dva, nemá takovou váhu?

„Teď se to hodně změnilo, dvojzápasy dostávají úplně nový rozměr. Kdybych si měl v tomhle modelu vybrat, tak jsem rád, že odvetu budeme hrát doma, je to lepší. Ale hrozně se to tím zrušením pravidla vyrovnává, je pravděpodobnější prodloužení než v minulosti, ztratilo to strategickou hodnotu, proto se teď nedá přikládat takovou váhu tomu, jestli začínáte venku, nebo doma. Ale říkám, kdybych si mohl vybrat, tak radši hrát odvetu doma.“

Zápas Ferencváros - Slavia na O2 TV Sport Zápas nabídnou stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal v přímém přenose. Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu od 19.30 hodin útočníka Milana Škodu a trenéra Luboše Kozla. í Informace z Budapešti přinese reportér David Sobišek.. Diváci si O2 TV mohou pořídit již za 199 Kč na 30 dní ZDE>>>