Sáček: Ke konci nám docházely síly, na takové soupeře musíme dozrát

V sobotu v Liberci odstoupil kvůli krvavému šrámu, v úterý už Michal Sáček kmital v boji o Ligu mistrů proti Monaku. Ale ani jeho aktivita Spartě v úvodním utkání 3. předkola k dobrému výsledku nepomohla. Sám se navíc drobný středopolař namíchal ke druhé inkasované brance. „Jakmile se soupeř dostal do vedení, bylo znát, jak jsou jeho hráči nahoře, jak jsou sebevědomí, dobře si to ťukali,“ krčil rameny po prohře 0:2.

Do inkasované první branky to vypadalo, že dokážete s Monakem držet krok. Pak se ale utkání zlomilo. Co se stalo?

„První poločas z naší strany nebyl úplně špatný, měli jsme tam jednu šanci. Byly tam pasáže, kdy jsme drželi míč. Ve druhé půli už to bylo obráceně, běhali jsme za míčem, snažili jsme se dostupovat… Ale oni mají takovou kvalitu, že z toho vždycky vylezli. Ke konci už nám docházely síly, to už bylo těžký.“

Bylo pro vás složité, že vás AS Monaco ve druhém poločase vůbec nepustilo do hry?

„Samozřejmě. Když vedli, už bylo znát, jak jsou nahoře, jak jsou sebevědomí, dobře si to ťukali. Moc chyb vzadu nedělali, takže bylo složité dostat se vůbec k míči.“

Oba góly padly po prohraných osobních soubojích. Ve druhém jste měl prsty i vy, když jste prohrál hlavičkový souboj a zavánělo to faulem. Jak jste to viděl na hřišti?

„Věděli jsme, že nemůžeme dělat standardky, že na to mají skvělé hráče a potvrdilo se to, hned z prvního rohu udeřili. Ten druhý gól, tam byl brejk, míč ve vzduchu a já prohrál souboj. To bylo klíčové, bohužel.“

Ukázalo se, že na porážení podobně silných klubů má současná Sparta ještě mezery a musí na takové zápasy dozrát?

„Asi ano, máme hodně mladých a tohle jsou strašně těžké zápasy. Ale tak to prostě je, kvalitu máme a potřebujeme nabrat zkušenosti. A jen zápasy proti tak těžkým soupeřům nás mohou posouvat dál.“