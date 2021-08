Ferencváros - Slavia 2:0. Chyba a navíc penalta, těžký úkol do odvety

Maďarský šampion rozhodl dnešní zápas na přelomu poločasů. Ve 44. minutě si dal po chybě brankáře Ondřeje Koláře a malé domů vlastní gól obránce Taras Kačaraba a v 50. minutě po jeho faulu proměnil penaltu Igor Charatin. Červenobílí prohráli poprvé po 13 soutěžních zápasech.

Slávisté usilují o třetí postup do skupinové fáze Ligy mistrů v historii. Pokud by se jim v odvetě povedlo dvojzápase otočit, ve 4. předkole by je čekal vítěz duelu mezi Kluží a Young Boys Bern. V případě vyřazení s Ferencvárosem by si zahráli v závěrečném předkole Evropské ligy s horším z dvojice Dinamo Záhřeb, Legia Varšava.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44. Kačaraba (vl.), 50. Charatin Hosté: Sestavy Domácí: Dibusz (C) – Wingo, Blažič, S. Mmaee, Čivič (85. Botka) – Laidouni, Charatin – Nguen (90+2. Kovačevič), Zachariassen (86. Zubkov), Uzuni – R. Mmaee (75. Loncar). Hosté: Kolář (C) – Masopust (53. Schranz), Kačaraba, Zima, Oscar – Holeš (72. Lingr) – Bah, Stanciu, Ševčík (25. Traoré), Plavšič (46. Olayinka) – Kuchta (53. Musa). Karty Domácí: Blažič Hosté: Plavšič, Oscar Rozhodčí Manzano – Nevado, Martínez – de Mera (všichni ESP) Stadion