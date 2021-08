Radost fotbalistů Slavie po trefě Ivana Schranze do sítě Teplic • Dominik Bakes / Sport

Po Spartě vstupuje do 3. předkola Ligy mistrů i druhý tuzemský zástupce, Slavia! Český mistr v prvním utkání hraje na hřišti maďarského Ferencvárose Budapešť a pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Pražané chtějí navázat na sezonu před dvěma lety, kdy se jim mezi evropskou elitu nakonec povedlo postoupit. ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je ve 20.00!