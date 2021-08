Možný soupeř Slavie? Dinamo Záhřeb remizovalo s Legií 1:1, hrál i Pekhart

Radost fotbalistů Fernecváros po vstřelené brance do sítě Slavie • Dominik Bakes / Sport

Sklíčený Taras Kačaraba po gólu do vlastní sítě v duelu třetího předkola Ligy Mistrů s Fernecvárosem • Dominik Bakes / Sport

Zklamaný obránce Taras Kačaraba (vlevo) s Ondřejem Kolářem po brance do vlastní sítě v duelu s Ferencvárosem • Dominik Bakes / Sport

Pokud by fotbalisté pražské Slavie vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť, mohlo by je v boji o skupinovou fázi Evropské ligy čekat spíše Dinamo Záhřeb než Legia Varšava. Chorvatský celek dnes neudržel doma těsné vedení a do odvety si veze pouze remízu 1:1. V případě, že v Polsku příští týden neuspěje a český mistr neotočí úvodní nezdar s Ferencvárosem (0:2), narazí na sebe oba celky ve 4. předkole o EL.