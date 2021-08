Vrba po Monaku: Je důležité získat titul. Máme spíš perspektivní tým

Lišila se z vašeho pohledu odveta v něčem od prvního utkání?

„Zápas byl rozdílný v tom, že jsme v prvním poločase chtěli hrát ze zajištěné obrany a čekat na příležitosti, abychom vstřelili kontaktní gól. Měli jsme tam dvě situace, z nichž jsme mohli kontaktní gól vstřelit a jít do vedení 1:0, což se nám bohužel nepodařilo.“

Po změně stran se naplno projevila kvalita soupeře, souhlasíte?

„Ve druhém poločase nám nezbývalo nic jiného, než to otevřít a jít do vyššího postavení. To se nám stalo i osudným, protože jsme dvakrát nebo třikrát při rozehrávkách byli nepřesní. Soupeř nás potrestal a víceméně zápas rozhodl. Pak jsme sice dali kontaktní gól, ale při vývoji, který byl, to pro nás bylo málo. Potom to bylo nahoru dolů. Soupeř dal ještě jeden gól a zaslouženě vyhrál 3:1.“

Co si z neúspěšného dvojzápasu odnášíte?

„Asi jste si všimli, že momentálně hrajeme s hráči, z nichž čtyři nebo pět jsou mladší dvaadvaceti let. Máme spíš hodně perspektivní mužstvo. Pro nás byla Liga mistrů snem, ale je vidět, že jsme trochu tahali za kratší konec.“

A čeká vás proto Evropská liga…

„Evropská liga pro nás může být odrazovým můstkem pro příští sezonu. Pro mě teď bude důležité uhrát titul, protože si myslím, že z mistrovské části je výrazně jednodušší postoupit do Ligy mistrů než z nemistrovské části, kde hrajete s mužstvy, jako je Monako, která jsou někde jinde.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50. Martins, 55. Golovin, 81. Diop Hosté: 78. Karlsson Sestavy Domácí: Nübel – Sidibé, Disasi, Badiashile, Oliveira Silva (60. Jakobs) – Gelson Martins (59. Diatta), Tchouaméni (60. Matazo), Fofana, Golovin (60. Diop) – Ben Yedder (C), Volland (67. Fabregas) Hosté: Nita – Wiesner (84. Gabriel), Panák, Hancko, Polidar – Pešek (67. Karlsson), Souček, Sáček (59. Pulkrab), Pavelka (C), Karabec (83. Patrák) – Hložek (66. Minčev) Karty Domácí: Tchouaméni Hosté: Wiesner, Pulkrab Rozhodčí Orsato (ITA) – Preti (ITA), Giallatini (ITA) Stadion Stade Louis II, Monaco

Monaco - Sparta : Gólman Nübel si hraje s ohněm, gól Sparty visel ve vzduchu!