Případ Krmenčík: opce padá, ve Slavii jako host. Co se bude dít dál?

Přišel, aby pomohl s kýženým postupem do Ligy mistrů, jenže jako zraněný a nevyužitelný. I proto ho Slavia na soupisku pro třetí předkolo Ligy mistrů nezapsala a podle vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského po prvním utkání v Budapešti je velmi nepravděpodobné, že stihne aspoň play off Evropské ligy.

„Bude mimo ještě tak tři týdny,“ odhadl Trpišovský minulou středu stav svého útočníka. Minus týden, takže ještě asi čtrnáct dní, co Michaela Krmenčíka omezuje podle informací Sportu trhlina ve svalu.

Došlo tak z pohledu dohody mezi Slavií a Bruggami na zvláštní situaci. Oba kluby si dohodly ve smlouvě o hostování dodatek, že v případě postupu „sešívaných“ do Ligy mistrů by se Krmenčík natrvalo přesunul z Belgie.

Jenže on do těchto bojů ani nezasáhl, jen sledoval, jestli se stane kmenovou součástí Trpišovského kádru, nebo ne.

Alespoň prozatím ne, opce ve smlouvě po vyřazení s Ferencvárosem definitivně padá, nelze uplatnit. Tím pádem zůstává hráč v Edenu na hostování, které bude trvat do konce této sezony.

Slavia, pokud by Krmenčíka chtěla přece jen odkoupit, by musela s Bruggami formálně vyvolat nové jednání o odstupném. Je otázka, jestli by belgický mistr kývnul na podobné podmínky, tedy na zhruba dva a půl milionu eur, což je v přepočtu přes šedesát milionů korun. Nejspíš ale ano, tím spíš při vědomí, že útočníkovi se zpátky do Brugg nechce.

Takový přístup se od červenobílých ale nejspíš zatím nedá očekávat. Právě kvůli současné situaci, kdy Slavia ještě nemá jistou ani Evropskou ligu.