Monaco srazil vlastenec. Přemožitel Sparty smolně přišel o Ligu mistrů

Po vyšplouchnutí Sparty nezačalo Monaco boj o Ligu mistrů proti Šachtaru Doněck dobře. Doma prohrálo 0:1. V odvetě na Ukrajině ale náskok soupeře brzy zlikvidovalo a ještě v první půli se dostalo do postupového vedení 2:0. Ve druhém poločase však domácí vyrovnali, a jelikož góly venku už nemají větší hodnotu, šlo se do prodloužení. To pro francouzský klub skončilo sportovní tragédií.

Běžela 114. minuta odvety, když hráči Šachtaru získali míč a vyrazili do brejku. Svěží střídající Mykhailo Mudryk převzal míč a pelášil s ním do pokutového území. Zkoušel přihrávat pod sebe, jenže dobíhající obránce Ruben Aguilar si míč nešťastně srazil do brány. Byla to fakt obří smůla, balon se vznesl do vzduchu a přeletěl bezmocně se natahujícího brankáře Alexandra Nubela.

„Viděl jsem spoluhráče Alana Patricka a chtěl jsem mu nahrát. Ale stalo se, že míč skončil v síti,“ líčil Mudryk. „Když jsem šel na hřiště, nebál jsem se zodpovědnosti. Chtěl jsem co nejvíc pomoct týmu. Ani nedokážu popsat své pocity. Tohle jsou emoce, pro které žijete,“ zářil nadšený dvacetiletý Ukrajinec.

Hráči Monaka nevěřili, popadali na trávník, kuriózní vlastenec s nimi zatřásl. Na odpověď se už nezmohli a vypadli. Do nablýskané společnosti mezi evropské kolosy zaplul Šachtar, francouzskému klubu zbyla jako útěcha jen Evropská liga.

„Když se podívám na odehraných 210 minut, tak bych řekl, že jsme 190 minut dominovali. V prvních dvaceti minutách prvního zápasu jsme nebyli tím Monakem, jaké znám. A na konci musím říct, že fotbal je někdy opravdu krutý,“ smutnil trenér francouzského týmu Niko Kovač. „Není to snadné přijmout. Už do poločasu jsme měli být schopni dát třetí gól,“ dodal chorvatský stratég.

Monaco mělo velkou šanci rozhodnout také v úplném závěru normální hrací doby, ve druhé minutě nastavení vychytal Kevina Vollanda gólman Andrij Pjatov. „Kevin Volland měl několik příležitostí, ale Pjatov chytal fenomenálně,“ ocenil Kovač sedmatřicetiletého hrdinu mezi tyčemi.

Vyřazení bolí celou jeho partu a také pokladníka klubu. Bonus za průnik do Ligy mistrů je v porovnání s Evropskou ligou více než čtyřnásobný. Elitní soutěž dává každému účastníkovi vstupní bonus 15,64 milionu eur (417 milionů korun), druhá soutěž pak 3,63 milionu eur (97 milionů korun).

„Jsme zklamaní, panuje velká frustrace,“ nezapíral záložník Monaka Youssouf Fofana. „Chci ale věřit, že tohle je nový začátek. Ukázali jsme pravou tvář Monaka,“ přidal už odhodlaně Fofana.

Liga mistrů – odveta play off

Šachtar Doněck–Monaco 2:2 po prodl.

Branky: 74. Marlos, 114. Aguilar vlastní – 18. a 39. Ben Yedder. První zápas 1:0, postoupil Šachtar.