Messi zpátky z marodky, v kádru už proti City. Na PSG si zvyká, řekl kouč

Argentinský útočník Lionel Messi poté, co ho trenér Mauricio Pochettino v utkání s Lyonem předčasně stáhl z trávníku • Twitter

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi by se po zranění měl vrátit na trávník v úterním utkání Ligy mistrů proti Manchesteru City. Čtyřiatřicetiletý útočník Paris St. Germain vynechal kvůli pohmožděnému kolenu dva ligové zápasy, v pondělí už ale trénoval s týmem.

„Základní sestavu oznámím zítra, ale myslím, že (Messi) bude v kádru,“ řekl na dnešní tiskové konferenci trenér vedoucího týmu francouzské ligy Mauricio Pochettino. K dispozici bude mít pravděpodobně také italského záložníka Marca Verrattiho, jenž s poraněným kolenem přišel o čtyři utkání.

Pochettino konstatoval, že Messi, který do PSG přišel v srpnu z Barcelony a podepsal dvouletou smlouvu, bude potřebovat čas na to, aby si v Paříži zvyknul. „Strávil 20 let v Barceloně. Je přirozené, že se tam cítil být doma a tady je pro něj všechno nové. Přišel teprve nedávno,“ uvedl argentinský trenér.

Domnívá se, že City jsou v porovnání s jeho týmem dál. „Je fakt - a ne jen můj dojem - že tým teprve budujeme. City má v Pepu Guardiolovi nejlepšího trenéra na světě. Je to věc času a také investic,“ řekl Pochettino.

PSG v evropských pohárech ještě nikdy City neporazilo. V předchozí sezoně se oba velkokluby utkaly v semifinále, „Citizens“ zvítězili ve Francii i doma 2:1. V úvodu nového ročníku manchesterský tým přestřílel Lipsko 6:3, zatímco PSG remizovalo s Bruggami 1:1.