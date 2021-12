Španělé tepou Barcelonu: Karikatura. A výkřiky o naději jsou směšné

Barcelona ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Po dvě dekády naprostá samozřejmost, ale série skončila. Vyřazení po jasné porážce na Bayernu je dalším symbolem pokračujícího úpadku klubu z Camp Nou a španělská média na klubu i hráčích nenechávají suchou nit. „Viděl jsem jehňata jít na porážku s větším nadšením,“ prohlásil šéfredaktor sportovního serveru AS. I Evropská liga ale může být pro klub velmi důležitá.

Vyhrát na Bayernu. To by byl těžký úkol i pro Barcelonu v nejlepších letech s trojicí Messi, Suárez, Mbappé v útoku. Jenže ani jedna ze superhvězd už za Katalánce nehraje a naděje na postup do jarní fáze Champions League se v Allianz aréně hodně rychle ukázaly jako plané. Konec 3:0 pro Bayern a Barcelona po 21 letech bude hrát jen Evropskou ligu.

„Barcelona vstupuje do nové dimenze. Do dimenze klubů vzdálených elitě,“ píše ve svém komentáři Ivan San Antonio ze serveru Sport.es. „Z Barcy je karikatura toho, čím byla. Sice jsme slyšeli spoustu bombastických prohlášení a volání po naději, ale teď je spíš čas šetřit prázdnými frázemi, které nakonec vyznívají jako výsměch.“

Vzhledem k přetrvávajícím finančním problémům zřejmě neexistuje jednoduchý lék a Blaugranas dost možná čeká ještě hlubší propad. „Fotbal je nemilosrdný žralok, který požírá ty, kteří páchnou krví. A Barcelona je tak poškozená, že hojení ran bude vyžadovat hodně trpělivosti,“ dodává San Antonio.

Živou diskusi vyvolala porážka na Bayernu a její následky v redakci magazínu AS. Může být „sestup“ o jedno patro evropského fotbalu níž pro tým pod vedením Xaviho užitečný? „Je větší pravděpodobnost, že dosáhnou příštího ročníku Ligy mistrů vítězstvím v Evropské lize, než umístěním mezi prvními čtyřmi v La Lize,“ prohlásil sloupkař Axel Torres s připomínkou, že v domácí soutěže je Xaviho tým až sedmý.

Torresův nadřízený, šéfredaktor AS Santi Giménez, ostře nesouhlasil. „Já Barcelonu jako favorita na vítězství v EL nevidím. Už jsem viděl jehňata, jak šla na porážku s větším nadšením, než Barcelona na hřiště Bayernu,“ prohlásil.

Další sportovní deník Marca se zaměřil na historické srovnání a první náznaky neutěšeného stavu našel už téměř před pěti lety. V únoru 2017 Barcelona prohrála v Parku princů 0:4 s PSG. „Tehdy to vypadalo jako nehoda, ale bylo to něco jiného: náznak konce slavného cyklu,“ píše Marca. Pařížany tehdy sice Katalánci ještě dokázali vyřadit, aby jen o pár týdnů později padli s Juventusem.

V dalších letech pak varování pokračovala třeba výpraskem 2:8 od Bayernu. Ten tentokrát ukončil barcelonskou cestu Ligou mistrů už ve skupině. Xaviho tým sice bude v pondělí v osudí při losování jarní části, ale tentokrát v úplně jiné soutěži, než byl roky zvyklý.