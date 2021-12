Barcelona padá do EL. Realita, která mě se*e, zlobil se trenér Xavi

Už úvod základní skupiny naznačil, že to nebude její ročník. Domácí výprask s Bayernem 0:3, po němž následoval stejný krach na hřišti Benfiky, předznamenaly brzký konec Barcelony v milionářské soutěži. Bez Lionela Messiho, který zamířil do PSG, se Kataláncům nevedlo. Skolit zvládli pouze Dynamo Kyjev, dvakrát, v obou případech však jen těsně 1:0. Světe div se, šlo o jediné dva barcelonské góly. V součtu s bodovým ziskem za bezbrankovou remízu doma s Portugalci to na postup nestačilo.

Vzhledem k výhře Benfiky nad Dynamem Kyjev totiž potřebovala Barcelona zvítězit na Bayernu. Její naděje ale Mnichovští utnuli už v první půli. Ve 34. minutě skončila těsně za brankovou čarou hlavička Thomase Müllera, což potvrdila goal-line technology signálem do hodinek hlavního rozhodčího. Ještě do přestávky zvýšil dalekonosnou střelou Leroy Sané – a bylo jasno. Ve druhé půli navíc přidal třetí trefu domácích Jamal Musiala.

„Teď se cítíme hrozně. Tohle jsme nechtěli a klub ani naši fanoušci si to nezaslouží. Jsme v těžké situaci, hodně to bolí. Vedlo k tomu mnoho faktorů,“ soukal ze sebe zklamaný kapitán Barcelony Sergio Busquets.

Katalánci do jarní fáze Ligy mistrů neproklouzli ze základní skupiny poprvé od ročníku 2000/2001. Tehdy skončili s osmi body také třetí, za AC Milán (11) a Leedsem United (9). V sezoně 2002/2003 obsadila Barcelona v domácí soutěži až šesté místo, proto následně Champions League nehrála, naskočila pouze do Poháru UEFA. Od té doby ale v osmifinálové fázi Ligy mistrů ani jednou nechyběla, navíc celou soutěž čtyřikrát vyhrála (2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 a 2014/2015).

Trenér Xavi byl po další jasné prohře s Bayernem hodně rozladěný. „Oni zápas ovládli. My jsme tým, který vždy chce dominovat a přehrát soupeře, ale teď to bylo přesně naopak. Musíme od sebe vyžadovat víc. Jsme Barcelona. Tohle musí být zlomový okamžik, který spoustu věcí změní. Nebyli jsme konkurenceschopní, tohle je Liga mistrů,“ poznamenal.

Klub teď musí udělat vše proto, aby špatně rojetou sezonu zachránit. „Taková je naše realita. Dnes začíná nová éra a nová etapa. Jsem na**aný. Tohle je naše realita, která mě se*e. Musíme jí však čelit. Jiná cesta neexistuje,“ ulevil si Xavi.

„Blaugranas“ čeká jaro jen v Evropské lize, vůbec poprvé v historii. Klub se tak bude moci alespoň pokusit obohatit škálu trofejí o tu, která v bohaté sbírce zatím chybí.