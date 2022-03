Šílená dohra LM! Šéf PSG vyhrožoval sudím, Neymar spílal gólmanovi

Kylian Mbappé poslal PSG do vedení v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid • Reuters

Chaos na stadionu v Madridu! Šéf PSG se pokoušel dostat do kabiny rozhodčích, Neymar se pohádal se spoluhráčem • Koláž iSport.cz

Osmifinále Ligy mistrů měli perfektně rozjeté. Jenže na konci duelu v Madridu zbylo čiré zoufalství. Fotbalisté PSG prohráli s Realem 1:3 a svou pouť mezi evropskou smetánkou skončili už v osmifinále. Vypjatý duel měl pokračování i po závěrečném hvizdu - prezident pařížského klubu Nasser Al-Khelaifi chtěl podle očitých svědků v útrobách stadionu vtrhnout do kabiny rozhodčích. Neymar se zase zhádal s gólmanem Gianluigim Donnarummou.

Al-Khelaifi od léta 2011 buduje z PSG elitní klub, nainvestoval do něj miliardy eur. Ano, má ligové tituly i triumfy v domácím poháru. Jenže hlavní cíl, výhra v Lize mistrů, stále uniká. A unikne i letos, o čemž rozhodla středeční divoká noc v Madridu.

Prohra 1:3 znamenala konec pro pařížské hvězdy, Messi , Neymar i Mbappé dohráli nečekaně brzy. Zaslouženě, borci z Realu ukázali srdce bojovníků, nepříznivý vývoj osmifinálové partie otočili a nakonec slavili postup s rozjařenými fanoušky.

Pro celé PSG bylo dění na trávníku ohromným šokem, vždyť rozhodla kritická čtvrthodina, kdy Benzema stihl hattrick a poslal svůj tým do dalšího kola.

Po zápase došlo k událostem, které do sportu vůbec nepatří. Nastal chaos a zběsilé dění plynouci z obrovské frustrace poražených hostů. Porážku neunesli hvězdní hráči - podle španělského deníku Marca se Neymar pohádal s gólmanem PSG Gianluigim Donnarummou. Vytkl mu chybu před jedním z inkasovaných branek. Naštvanou dvojici museli při hádce v šatně oddělovat jejich spoluhráči.

S vyřazením se nedokázal smířit ani prezident Nasser Al-Khelaifi. Podle reportérů, kteří monitorovali dění na Santiago Bernabeu, po zápase seběhl směrem k šatnám.

Rozzuřený bušil na dveře všech místností, aby našel rozhodčí a vyčinil jim za to, co se dělo na hřišti. Naštval ho především údajný faul na gólmana Donnarummu, který předcházel první domácí brance. „Já tě zabiju,“ měl pronést směrem k arbitrům.

Šéf PSG se v doprovodu sportovního ředitele Leonarda dostal i do místnosti pro delegáty. Podle některých zdrojů se do vypjatých momentů zapojili také někteří hráči poraženého celku. Situaci uklidňovala až ochranka, měla být přivolána i policie.

Vše zapsali rozhodčí do zápisu o utkání. „Al-Khelaifi se choval agresivně a pokoušel se dostat do kabiny rozhodčích. Když ho sudí požádali, aby odešel, praštil do vybavení asistenta a zničil ho,“ cituje ze zprávy o utkání server goal.com.

Podle španělského deníku Marca chování arabského šejka natočil na video jeden ze zaměstnanců Realu. Nahrávku bude zkoumat UEFA a rozhodne o případném trestu.

„Rozhodnutí ohledně zákroku na Donnarummu nebylo fér,“ prohlásil po zápase sportovní ředitel Leonardo pro francouzský Canal+. „Ten faul existuje a je naprosto jasný. Není možné takovou věc nekonzultovat s VAR,“ postěžoval si někdejší brazilský záložník.

Rozhodčí v zápase po zásahu VAR neuznali dvě branky PSG kvůli těsným ofsajdům, kterými by si tým navýšil vedení a pravděpodobně zajistil i postup do čtvrtfinále. Nic z toho ale neomlouvá chování čelního představitele klubu, jenž si stále nedokáže splnit hlavní cíl, tedy zvednout nad hlavu pohár pro šampiona Ligy mistrů.