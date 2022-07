Drama v LM: Weiss poslal Slovan dál gólem přímo z rohu, slaví i Češi

Fotbalisté Slovanu Bratislava po velkém dramatu postoupili do 2. předkola Ligy mistrů. Slovenští šampioni na hřišti gruzínského Dinama Batumi v závěru prodloužení dvěma góly otočili skóre a zvítězili 2:1. Rozhodující branku vstřelil Vladimír Weiss mladší přímo z rohu.

Úvodní zápas v Bratislavě skončil 0:0. Za Slovan v odvetě od 67. minuty hrál záložník Jaromír Zmrhal, jeho český spoluhráč a obránce Jurij Medveděv šel ze hřiště ve 114. minutě.

V Batumi padly všechny tři góly až v prodloužení. V jeho první části poslal domácí do vedení Davitašvili, ale ve 115. minutě srovnal střídající Armén Barsegjan. V nastavení druhé části pak Slovanu zařídil postup kapitán Weiss, když střelou z rohového kopu nachytal špatně postaveného brankáře Kupatadzeho.

Bratislavské mužstvo se v další fázi kvalifikace utká s Ferencvárosem, který v Budapešti deklasoval Tobol Kostanaj 5:1. Dva góly vstřelil v roli náhradníka bývalý českobudějovický útočník Bassey. V prvním duelu v Kazachstánu branka nepadla.

Druhé předkolo LM si zahraje i čtvrtfinalista minulého ročníku Evropské konferenční ligy Bodö/Glimt. Norský tým v odvetě s Klaksvíkem málem promrhal solidní domácí náskok 3:0, když na Faerských ostrovech nečekaně prohrál 1:3.

Odvetná utkání 1. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Soligorsk (Běl.) - Maribor 0:2 (0:1), první zápas: 0:0, postoupil Maribor; KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) - Bodö/Glimt (Nor.) 3:1 (2:0), první zápas: 0:3, postoupil Bodö/Glimt; Batumi - Slovan Bratislava 1:2 po prodl. (0:0, 0:0), první zápas: 0:0, postoupil Slovan; Ferencváros Budapešť - Tobol Kostanaj 5:1 (3:1), první zápas: 0:0, postoupil Ferencváros, CFR Kluž - Pjunik Jerevan 2:2 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:4, první zápas: 0:0, postoupil Pjunik; Linfield (Sev. Ir.) - The New Saints (Wal.) 2:0 po prodl. (1:0, 0:0), první zápas: 0:1, postoupil Linfield.