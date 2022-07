Plzeň „nacvičila“ los! V Evropě ožijí české vzpomínky, v Mariboru slavila

Cesta do slavné Ligy mistrů a takřka 400 milionového bonusu získává reálnější obrysy. Viktoria Plzeň zná trasu, po které musí ujít, aby na důležité peníze a sportovní úspěchy dosáhla. Po dvojutkání s Helsinkami narazí ve třetím předkole na jednoho z dvojice NK Maribor, Šeriff Tiraspol. Ať už v Lize mistrů, nebo v případě prohry v Evropské lize. Jde o schůdnou variantu, se slovinským mistrem má navíc pozitivní zkušenosti.

V nadsázce lze říct, že Plzeň „nacvičila“ los do Evropy velmi slušně. Druhé předkolo Ligy mistrů startuje na půdě HJK Helsinky, o týden později je na programu domácí odveta. Jde o nepříjemný, ale jistě porazitelný celek. Viktoria se v pondělí dozvěděla možné soupeře i do následujících kol. A také nezní vůbec špatně.

Český mistr půjde na NK Maribor, případně Šeriff Tiraspol. Zbývá vyřešit, zda v nejvyšších patrech Ligy mistrů, nebo o stupínek níž v Evropské lize. Pondělní los v Nyonu paradoxně určil stejnou dvojici pro obě varianty – v případě postupu přes Helsinky půjde Viktoria na lepšího ze zmíněné dvojice, pokud s finským sokem vypadne, čekají na Bílkovu partu duely s poraženým týmem.

Na NK Maribor má Viktoria příjemné vzpomínky. Před devíti lety (v létě 2013) proti slovinskému šampionovi úspěšně zvládla play off o Ligu mistrů a podruhé vkročila do základní skupiny milionářské soutěže.

Plzeň pod taktovkou Pavla Vrby zvítězila doma 3:1 (góly dávali Čišovský, Darida a Ďuriš), odvetu zvládla brankou Stanislava Tecla 1:0 a mohla slavit. Kapitán Pavel Horváth utíral slzy štěstí do upoceného dresu, následně se „trápil“ na dopingové kontrole, kde si s Františkem Rajtoralem krátili čekání s plzeňským lahvovým. Vladimír Darida se postupem loučil s viktoriánským dresem a zamířil do Německa, kde od té doby za Freiburg a Herthu Berlín odkopal v bundeslize už devět sezon.

Druhý potenciální sok je v českém fotbalovém prostředí také dobře známý. Šeriff Tiraspol ještě teď způsobuje noční můry na Slavii. Moldavský celek v létě 2009 ve 3. předkole Ligy mistrů šokoval českého favorita a po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze slavil senzační postup. Slávisté se z nepříjemného úderu dlouho vzpamatovávali a na základní skupinu Ligy mistrů si klub sáhl až pod trenérem Jindřichem Trpišovským o deset let později v sezoně 2019/20.

Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny Ligy mistrů, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy.

Plzni hraje do karet rozvržení zápasů – stejně jako proti Helsinkám i v dalším kole začne venku a klíčovou odvetu sehraje před vlastními fanoušky. V osudí hrozil například silný Bodö/Glimt. Úřadující norský šampion v minulé sezoně došel až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a doma dvakrát porazil pozdějšího vítěze AS Řím (6:1 a 2:1).

Plzeň si oproti pražským celkům může mnout ruce. Sparta rozbalí kvalifikaci o Konferenční ligu proti nebezpečnému Vikingu Stavanger z Norska, na Slavii v případě očekávaného postupu přes gibraltarského outsidera St. Joseph's číhá papírově nejtěžší možný soupeř Panathinaikos Atény z Řecka. Těžká výzva čeká i Slovácko – ve 3. předkole Evropské ligy se utká s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul.

Viktoria vstupuje z českých klubů do Evropy jako první, už ve středu od 18 hodin v Helsinkách proti místnímu HJK. Úvodní duely dalšího kola se hrají 4. srpna, odvety o týden později.