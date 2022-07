Démon Sýkora: Ještě nekončíme! U gólů jsem neměl čas přemýšlet

Dva góly plus asistence. Čiperný záložník Jan Sýkora odehrál v odvetě s Helsinkami noblesní part a pomohl posunout Plzeň do třetího předkola Ligy mistrů i k jistému podzimu v pohárech. „Je to super pocit. Jsme rádi, že jsme se mohli v prvním domácím zápase sezony takhle předvést,“ vyznal se hrdina horkého večera. „Ukázali jsme pěknou hru a dali hodně branek. Pro fanoušky skvělá pozvánka na další zápasy a pro nás vzpruha do další práce.“

Mohl jste odehrát dokonalejší zápas?

„Od prvního dotyku s míčem jsem cítil, že to půjde. Ale pozor: bez ostatních kluků, kteří mi pomohli, by to takhle nevyšlo. Dva góly? Ani jsem neměl čas nad těmi střelami nějak přemýšlet, možná proto to takhle dopadlo. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct. Nebral bych to tak, že můj výkon byl nějak nadprůměrný, dobře zahráli všichni.“

Užíváte si sladkou část kariéry? Cítíte, že na vás Plzeň stojí?

„Máte pravdu, je to krásné období. Je to tím, že jsem se vrátil domů, cítím se tady fantasticky. Klub je v mém srdci odmala a kabina je skvělá. V Plzni to bylo vždycky založené na tom, že je to menší město, které musí táhnout za jeden provaz. Fanoušci i klub. Je vidět, že nám to dohromady funguje, a pak se to přenáší na hřiště. Jsem šťastný, že tu můžu být a hrát.“

Býval jste docela světoběžník a prošel hodně adres. Máte pocit, že jste se po návratu do Plzně usadil?

„Světoběžník… Jak říkám, jsem rád, že jsem tady. Myslím, že je na mojí hře vidět, že chci dát Plzni maximum. Ona mi dala maximum, když jsem vyrůstal, takže ten vztah tam je. I díky tomu můžu hrát na nějaké úrovni a vydat ze sebe to nejlepší, protože se tady cítím dobře.“

Zpátky k povedené odvetě s Helsinkami: pomohlo vám, že jste ustáli úvod a nebezpečnou šanci soupeře?

„Je jasné, že kdybychom dostali ze začátku gól, zápas by vypadal jinak. Po minulé sezoně jsme mentálně silní, takže myslím, že by nás nepoložil ani ten případný gól. Díky tomu, že jsme naopak dali rychlou branku my, uklidnili jsme se a převzali kontrolu nad hrou.“

I díky úspěšným standardkám a centrům?

„Zaměřujeme se na ně víceméně pořád. V Helsinkách se nám moc nevedly, takže jsme si teď dali o to víc záležet. V minulé sezoně jsme si standardkami hodně pomáhali a chtěli jsme se k tomu vrátit. Vyšlo nám to.“

V příštím předkole vás čeká ošidný Tiraspol, který v minulé sezoně dokázal vyhrát v aréně Realu Madrid. Co vy na to?

„Určitě si na to vzpomenu, ale poprvé s Tiraspolem hrajeme až za týden. Mezitím nás ještě čeká první ligový zápas, takže naše myšlenky budou od středy směřovat k Teplicím. Až tam skončíme, začneme se soustředit na Tiraspol.“

Stejně jako proti Helsinkám začnete venku. Je to výhoda?

„Je dobře, že znovu začínáme venku. Potvrdilo se nám to i proti Helsinkám. Doma jsme před vlastními fanoušky silní, teď přišel plný stadion. Nesmí nás to ale ukolébat, musíme to chtít zvládnout i v Moldavsku.“

Ulevilo se vám, že bez ohledu na výsledek příštího dvojzápasu máte jistý podzim v pohárech?

„Spadlo to z nás. Nejen pro Plzeň, ale i pro celý český fotbal je dobře, že bude mít v Evropě na podzim minimálně jeden tým. Ovšem vyhráli jsme teprve první dvojzápas, určitě tím nekončíme. Chceme mít před podzimem co nejlepší výchozí pozici.“