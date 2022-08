Hra na dva hroty? Osvědčilo se nám to, řekl Bílek. Výhra dodá týmu energii

PŘÍMO Z KIŠINĚVA | Udělali další náročný krok, který je přiblížil k vysněnému cíli – postupu do základní skupiny Ligy mistrů. K tomu mají fotbalisté Plzně pořád daleko, ale výhra na hřišti Tiraspol 2:1 jim dává značnou výhodu do domácí odvety. „Beru to nesmírně pozitivně. Hodně nás to nabije energií. Když se budeme na každý zápas koncentrovat jako na tenhle, pak budeme úspěšní,“ líčil kouč Viktorie Michal Bílek. Pokud jeho družina odvalí překážku v podobě Šeriffu, od milionářské soutěže je bude dělit už jen jeden dvojzápas.

Co říct k výhře 2:1?

„Podali jsme výborný týmový výkon. První půle byla velmi dobrá, vytvořili jsme si několik brankových příležitostí, které jsme ale neproměnili. Také po přestávce jsme měli další situace, co zaváněly gólem. Pozorně jsme bránili, věděli jsme, že pokud necháme jejich hráčům v ofenzivě prostor, můžeme mít problém. Dobře jsme to zavírali, pochvala patří všem hráčům.“

Proč jste se rozhodli nasadit od začátku dva útočníky?

„Řízek (Radim Řezník) má trošku zdravotní problém, proto jsme se rozhodli takhle. V posledním zápase se nám osvědčila hra na dva útočníky, dneska taky. Chorý i Kliment pracovali dobře do defenzivy, zvládají podržet balon. Honza měl i velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí.“

Dává vám výhra o jeden gól klid do odvety?

„Beru to nesmírně pozitivně. Hráči se přesvědčili o tom, že i se Šeriffem, který má v týmu velké individuality, se dá hrát. Pokud do toho dáte srdce a hrajete organizovaně, jde to. Hodně nás to nabije energií. Když se budeme na každý zápas koncentrovat jako na tenhle, pak budeme úspěšní.“

Pochválíte za výkon Pavla Buchu, který utkání rozhodl?

„Každý hráč hrál velmi dobře. Buchy byl odměněný za svůj perfektní výkon gólem, který také potřeboval. Od středních záložníků chceme, aby také byli produktivní, jsem za to rád.“

Ukázal Tomáš Chorý při penaltě v bouřlivé atmosféře pevné nervy?

„Útočník potřebuje sebevědomí, to jednoznačně. Po odchodu Bogyho (Jeana-Davida Beauguela) je to náš první střelec na penalty, vzal si to a ukázal, že má pevné nervy.“

Byl opět klíčový gólman Staněk?

„V zápase jsme dle mého měli víc příležitostí než soupeř. Staněk je náš klíčový hráč, podrží nás ve chvílích, kdy je to potřeba. Podal skvělý výkon, jako všichni ostatní hráči.“