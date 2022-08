Benfica v LM zničila Dány, Ramos dal hattrick, Bah zůstal jen na lavičce

AS Monako doma remizovalo v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů s PSV 1:1 • Twitter.com / AS Monaco

Eindhoven vedl v Monaku od 38. minuty po trefě záložníka Veermana. V 80. minutě srovnal domácí stoper Disasi. Vítěz dvojutkání se v závěrečném play off o postup do skupiny utká s lepším z dvojice Saint-Gilloise - Rangers.

Benfice vyšel proti dánskému celku skvěle první poločas, v němž třikrát skórovala. Dvakrát se trefil Ramos a jednou Fernández. Ramos dokonal hattrick po hodině hry, za hosty snížil z penalty Siso.

Obránce Bah, který v létě přišel do lisabonského týmu ze Slavie, zůstal celý zápas na lavičce. Benfica je blízko postupu do play off, kde by narazila na Dynamo Kyjev, či Sturm Štýrský Hradec.

Saint-Gilloise poslal proti poslednímu finalistovi Evropské ligy Rangers do vedení v úvodním dějství Teuma, na něhož po změně stran navázal z pokutového kopu Vanzeir. Celek z Bruselu sehrál první utkání v evropských pohárech po 58 letech a v kvalifikaci Ligy mistrů si odbyl premiéru.

Dinamo vstřelilo v Bulharsku obě branky v úvodních devíti minutách. Nejprve skóroval Perič a po něm si dal vlastní gól Padt. Za Ludogorec snížil ještě v první půli Tekpetey. Celek z chorvatské metropole v případě postupu vyzve buď Bodö/Glimt, nebo Žalgiris Vilnius.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Ludogorec Razgrad - Dinamo Záhřeb 1:2 (1:2)

Branky: 22. Tekpetey - 6. Perič, 9. vlastní Padt.

Nemistrovská část:

AS Monako - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

Branky: 80. Disasi - 38. Veerman.

Saint-Gilloise (Belg.) - Glasgow Rangers 2:0 (1:0)

Branky: 27. Teuma, 76. Vanzeir z pen.

Benfica Lisabon - Midtjylland 4:1 (3:0)

Branky: 17., 33. a 61. Ramos, 40. Fernández - 78. Sisto z pen.