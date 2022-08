Plzeňské odvety: dva opačné návody. Pasivita není recept, říká Limberský

Dva roky stará noční můra je zahnaná, Viktoria dokázala zlomit prokletí druhého předkola Ligy mistrů z Alkmaaru. Suverénním stylem zadupala HJK Helsinky a nyní mlsně kouká na skalp moldavského Šeriffu Tiraspol. Z horké půdy v Kišiněvě přivezla nadějnou výhru 2:1, soupeř ale patří k vyššímu evropskému levelu. Mužstvo napěchované šikovnými Afričany a Brazilci nepřijelo do Plzně na výlet.

„Nejdeme do utkání s tím, že máme nějakou výhodu. V žádném případě se nesoustředíme jen na defenzivu. Vzadu chceme jednoznačně hrát pozorně, ale také musíme být nepříjemní dopředu, dostat soupeře pod tlak, vytvářet si příležitosti a vstřelit branku,“ pravil rázně trenér Michal Bílek.

Všichni v klubu vědí, do jakých sfér míří. Postup do play off o Ligu mistrů znamená jisté „bolestné“ ve výši pěti milionů eur (122,5 milionu korun) plus 3,63 milionu eur (88,94 milionu korun) za jistotu základní skupiny Evropské ligy, tedy v součtu více než 211 milionů korun. Soupeřem by jim zde byl úspěšnější z dnešního duelu Ferencváros–Karabach (první zápas 1:1)

„Čeká nás velmi důležitý zápas pro Plzeň jako klub. Snad uděláme důležitý krok k tomu, abychom si splnili naše přání, což je hrát Ligu mistrů,“ dodal Bílek.

Šeriff Tiraspol: bohatý úkaz z chudé země. Zkušenosti mají obě S i Zlín Video se připravuje ...

Viktoria velké zápasy v podobné fázi dobře zná. Už v létě 2011, po prvním titulu, zažila v předkolech pekelné chvilky. Velkým testem byl souboj s nabušeným Trondheimem. Vrbův soubor přivezl z Norska nadějný výsledek 1:0. V tu dobu neotrkané mužstvo doma zkusilo bránit hubený náskok. Ustrašený výkon málem dopadl špatně.

„Chtěli jsme to ukopat, ale tenkrát na to tým nebyl stavěný. Prohrávali jsme o poločase 0:1, pak proběhla obrovská bouřka v šatně. Druhou půli nám začalo pršet štěstí, otočili jsme na 3:2. Druhá pětačtyřicetiminutovka byla fantastická,“ vzpomíná pro deník Sport a server iSport.cz David Limberský, pamětník největších úspěchů Viktorie.

Pohádka se šťastným koncem nakonec klapla před zaplněným Edenem, kde Západočeši v azylu uhráli závěrečné play off proti Kodani a poprvé slavili průnik do základní skupiny.

Opačný zážitek přišel v létě 2015 proti Maccabi Tel Aviv. Z Izraele nadějná výhra 2:1, tehdy se navíc počítaly branky na soupeřově půdě. Jenže doma tým pod vedením Miroslava Koubka absolutně zpackal závěr, prohra 0:2 znamenala bolavé vyřazení.

Plzeňské odvety 3. předkola Ligy mistrů Plzeň – Trondheim 3:2 První zápas: 1:0

Sezona 2011/12

Trenér: Pavel Vrba



Viktoria doma bránila jednogólový náskok, který na půdě norského mistra zařídil Václav Pilař. První poločas doma vypadal šíleně, ustrašené a nervózní Západočechy probral až poločasový fén od Pavla Vrby. Po přestávce tým roztočil ofenzivní obrátky. Bakoš, Kolář a Petržela nasměrovali Viktorii k senzačnímu postupu. Plzeň – Maccabi Tel Aviv 0:2 První zápas: 2:1

Sezona 2015/16

Trenér: Miroslav Koubek



Petržela a Mahmutovič trefili v Izraeli výhru 2:1, o týden později vystřídalo euforii kruté zklamání. Západočeši doma úzkostně bránili náskok, což se dařilo do závěrečné čtvrthodinky. Z penalty srovnal Zahavi a stejný hráč trefil sedm minut před koncem postupovou branku.

„Jedna z vůbec nejhorších vzpomínek, horší už je snad jenom Alkmaar (vyřazení ve druhém předkole LM před dvěma lety). Udělal jsem penaltu, s tím výsledkem jsme ještě postupovali, ale oni přidali v závěru druhý gól. Tenkrát to byl velký šok, doma nám stačila i prohra 0:1. Vůbec jsme to nezvládli, byli celý zápas pasivní a v závěru nás soupeř potrestal. Pasivita není dobrý recept na postup,“ upozorňuje Limberský.

Zpět do přítomnosti. Plzeň jde do odvety v nadějné pozici, navíc odsunula velký balvan – sražením Helsinek má jistou skupinu evropských pohárů, minimálně si zahraje Konferenční ligu. V nadějně rozjeté kvalifikaci míří ambice klubového majitele Adolfa Šádka ještě výš.

„Mají to dobře rozehrané, procenta jsou na jejich straně. Takové zápasy jsou o tíze okamžiku. Ale kluci už jsou zkušení. Ve chvíli, kdy na jaře bojovali o titul, na ně byl velikánský tlak a zvládli to, teď na to navazují. Jako osobnosti rostou,“ chválí Limberský.

Plzeňské úspěchy připomínají osobnosti, které se z hřiště přesunuly na lavičku. Pavel Horváth, Marek Bakoš i Matúš Kozáčik hráčům osobním příkladem ukazují, že i v Plzni je možné dosáhnout na nejvyšší evropskou scénu. „Kluci vědí, že se to několikrát podařilo, nejde o mission impossible. Mají v nich mentory, kteří jim ukážou cestu, poradí a před zápasem je také uklidní,“ dodává někdejší západočeská ikona.

