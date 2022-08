Sýkorův nejrychlejší gól: Baku je se mnou spjaté. Připomínka i v tetování

V dresu Liberce ozkoušel náročné podmínky už před šesti lety. Proti Karabachu zažil mimořádný start. Tehdejší kapitán Milan Baroš hned po výkopu vyvezl balon k soupeřově vápnu. Míč se odrazil k Sýkorovi a ten ho dopravil do sítě – v čase 10,69 sekundy, což je stále nejrychlejší gól soutěže!

„Nejdřív jsem si to neuvědomil, až po zápase mi kluci řekli, jak to je. To jsem měl obrovskou radost,“ zavzpomínal osmadvacetiletý univerzál před odletem do Baku. „Kluci tady v Plzni to možná ani nevěděli. Ale pořád to pro mě hodně znamená. V knize rekordů to furt je a já doufám, že to tam ještě dlouhou dobu bude,“ dodal s úsměvem drobný hráč.

Po návratu do mateřského klubu se mu náramně daří. Už v minulé sezoně patřil ke klíčovým hráčům (bilance v lize 4+6) a drží si formu i poté, co se v létě dotáhl jeho trvalý přestup z polského Lechu Poznaň. Nejlépe se cítí na ofenzivní pozici pod hrotem, velmi dobře zvládá i povinnosti levého obránce, kde skvěle odehrál předchozí kvalifikační partie proti Šeriffu Tiraspol.

Večer při výkopu prvního duelu play off o Ligu mistrů ožijí vzpomínky na úspěšný liberecký večírek, byť se zápas odehraje na větším stadionu, než kde nastoupil v severočeských barvách. „Baku je se mnou spjaté. Těším se tam moc, mám tam hezké vzpomínky. I když ten zápas skončil 2:2, přece jen se mi tam povedlo něco hezkého. Ale hráli jsme tehdy na úplně jiném stadionu, mančaft byl jiný. Takže myslím, že to teď bude úplně jiný zápas,“ vyprávěl.

Liberecká pohárová zkušenost pro Sýkoru hodně znamená. Drobný hráč se vyžívá v tetováních, zvěčnit si nechal i sezonu 2016/17. Na lýtku má vytetované logo Evropské ligy jako vzpomínku na výjimečný zápas a následný úspěšný ročník, který mu pomohl k angažmá ve Slavii. Přes Liberec, Jablonec a naposledy Lech Poznaň se dostal zpátky do Plzně, kde vyrostl a s fotbalem začínal.

Pod Michalem Bílkem se vyšvihl v nepostradatelného hráče základní sestavy a minulý podzim se vrátil i do reprezentace. „Já bych se nijak nevyzdvihoval, je to zásluha celého týmu. Styl, který praktikujeme je založený na kolektivním pojetí. Není prostor vyzdvihovat individuality. Jsem rád, že se týmu daří a já tomu pomáhám,“ pravil skromně.

O Ligu mistrů dvakrát neúspěšně bojoval v dresu Slavie, kvalifikace do hlavní části se mu nepodařila. V Plzni mu s parťáky zbývá udělat poslední krůček, přejít přes nažhavený Karabach. „Musím to zaklepat. Samozřejmě, že bych si Ligu mistrů chtěl zahrát, je to moje velké přání,“ řekl s odhodláním a zároveň upozornil na kvalitu soupeře. „Jejich výsledky mluví za všechno. Koukali jsme na ně. Mají podobně výrazné individuality jako Tiraspol, ale jsou výrazně lépe organizovaným týmem. Ale my půjdeme do zápasu s cílem co nejlépe ho zvládnout a přivézt si nadějný výsledek do domácí odvety.“