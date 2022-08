Bílek: Máme dvě varianty sestavy. Nevěřím, že hráči budou nervózní

Na co si dát u Karabachu pozor?

„Jejich kvalita v ofenzivě je velká, všichni hráči jsou technicky i rychlostně velmi dobře vybavení. Nesmíme jim dát kousek prostoru, co nejdál držet balon od naší brány. Po zisku balonu být hodně přesní, chodit rychle nahoru. Víme o jejich kvalitách, jak se do nich dostat. Když zopakujeme poctivý výkon, který jsme odehráli u nich a dáme do toho ještě o malinko víc kvality, věříme, že to může vyjít.“

Na jakou pozici počítáte s Václavem Jemelkou?

„Máme dvě varianty, jak hrát, jedna z nich je na tři obránce. Uvidíme po dnešním tréninku. Venca to na levém obránci zvládl velmi dobře, je velká pravděpodobnost, že zítra nastoupí na tomhle postu.“

Podle čeho uvažujete, jak nahradit vykartovaného Lukáše Hejdu?

„Můžu se rozhodnout až zítra dopoledne. Jak jsem říkal – máme dvě jedenáctky, co přichází v úvahu, obě jsou kvalitní. Rozhodnu se možná až těsně před dopolední přípravou. Všichni hráči, co jsou v nominaci, jsou připravení, chtějí hrát a jsou maximálně zkoncentrovaní.“

Bude zápas v Plzni odlišný oproti prvnímu dějství v Baku?

„Bude to hodně podobné. Koukal jsme se znovu na zápas, kdy hrál Karabach odvetu třetího předkola v Budapešti. Ferencváros dostal branku a otevřel to, pak prohrál 1:3. To je přesně, co chtějí. Chodit do otevřené obrany, v tom jsou nesmírně nebezpeční. Tohle nesmíme dopustit. Očekávám podobný vývoj, jako byl u nich.“

Jde o váš nejdůležitější zápas trenérské kariéry?

„Pravděpodobně to takhle bude, Ligu mistrů jsem já jako trenér nezažil, většina z hráčů také ne. Pro všechny je to obrovská výzva a na to utkání se těšíme. Jsme doma silní, máme obrovskou podporu fanoušků. Věřím, že potvrdíme výkon z prvního utkání. Takže zase poctivá hra a do ofenzivy být kvalitnější a nebezpečnější, než v prvním zápase.“

Spoléháte na realizační tým, kde jsou Pavel Horváth, Marek Bakoš a Matúš Kozáčik, kteří s Plzní Ligu mistrů hráli?

„Jde o důležitý zápas, ale takový je každý. Každé ligové utkání je nesmírně důležité, jednou zaváháte a tabulka vám rychle odskakuje. V Plzni jsme na to zvyklí, víme, o co hrajeme. Nevěřím tomu, že budeme nervóznější, než v jiném zápase. Jakmile rozhodčí pískne do píšťalky, spadne to z nás.“

Jhon Mosquera si v prvním utkání koledoval o červenou. Působíte na hráče, aby neměli přílišnou motivaci a nepřeháněli to s důrazem?

„Rozebírali jsme to s ním, udělal naprosto zbytečnou věc. Vzápětí (po strkanici v rohu hřiště, za což dostal žlutou) šel do souboje, kdy čistě vypíchl balon, ale bylo to na hraně. Pokud by to sudí pískl, byla by naše situace nesmírně těžká. Pokud chceme uspět, disciplína hráčů musí být stoprocentní. Možná je dobře, že k tomu došlo. Každý si uvědomuje, že si nesmíme dovolit reagovat na rozhodčího a vyvést se z koncentrace.“