Zelenka o Plzni: Pohádka! Mentálně vyspělý tým, rozhodl faktor Bílek

Sen se stal skutečností. Plzeňští fotbalisté si na podzim zahrají Ligu mistrů. Do její základní skupiny se probojovali díky senzačnímu obratu v domácí odvetě proti Karabachu, který porazili 2:1. Těsně před koncem poločasu ji však zaskočil soupeřův vedoucí gól. „Viktorka ukázala, že je strašně silná psychicky. Nebyla lepší fotbalově, ale urvala to vůlí a zaslouženě postoupila,“ zhodnotil ve studiu iSport.cz někdejší prvoligový hráč Luděk Zelenka. Co řekl o Michalu Bílkovi a jak srovnal jeho tým se západočeským mužstvem pod vedením Pavla Vrby?

Plzeňští zmrazili soupeře dvěma góly ve druhém poločase, o branky se postarali Jan Kopic a Jan Kliment. „Plzeň dospěla do fáze, že je fakt silná mentálně, a i když po poločase prohrávala o gól, vůbec se jí nerozklepala kolena," vyzdvihl Zelenka.

Ve hře přitom bylo hodně - miliony i nejméně šest zápasů v prestižní soutěži. „Naopak ale z Viktorky bylo cítit, že i přes plný stadion a velká očekávání, nemá co ztratit. Prostě buldoci," poznamenal fotbalový expert.

V závěru prvního poločasu situace Plzně přitom nevypadala optimisticky. „V té době vypadala hrozně, podepsal se na ní průběh posledních minut, ale dokázala to otočit. Vstala z mrtvých," glosoval Jan Podroužek, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.

K tomu pomohl i příchod střelce Klimenta, který nahradil nevýrazného Jana Sýkoru. Střídající hráč rozhodl v 73. minutě. „Vyzdvihl bych ale Mosqueru, jeho myšlenka byla rozhodující. Věděl, že obránce ustupuje od Klimenta a že tam někde bude. Dal mu to ideálně z první," pochválil Zelenka kolumbijského záložníka.

Viktoria tak dál zůstává v tomto ročníku Ligy mistrů bez porážky. „Už se stalo několikrát v ligové sezoně i ve vyřazovací části Ligy mistrů, že Plzeň dokáže výsledek urvat. A když se to opakuje, už to není náhoda. Tohle je faktor Michal Bílek," zdůraznil Zelenka.

A dál pokračoval v ocenění práce kouče Viktorie. „Kabina mu věří, a když se povedou výsledky, věří mu o to víc. On hledá cestu, jak uspět, a je striktní. Nebude o tom diskutovat, hráč tomu musí věřit. Když to nepřijme devadesát procent kabiny, nebude to nikdy fungovat," řekl bývalý útočník.

A jaká je kvalita kádru úřadujícího českého šampiona? „Nemá hráče, které byste postavili na piedestal a prodali je za velké peníze. Jsou dobří jako tým. Hrají zkrátka to, na co mají," doplnil Zelenka.

Plzeň byla v zápase proti Karabachu maximálně efektivní, udeřila dvakrát hned z prvních dvou střel na branku. „Historie tohle už nebude nikdy řešit," prohlásil pohotově a s úsměvem fotbalový expert.

Ve studiu pak došlo i na srovnání současného mužstva Viktorie s tím, který do Ligy mistrů pod vedením Pavla Vrby postoupil v minulosti třikrát. „Co se týče fotbalově a hvězd, pro mě to je mužstvo kolem Pavla Horvátha," dal přednost Zelenka první možnosti.

Uznal však i kvality Bílkových svěřenců. „Když vyhráli titul, mluvilo se o tom, jestli je to pro český fotbal dobře, protože nemá moc šanci se dostat do skupiny. Jenže oni to teď dokázali, je to prostě pohádka," dodal Zelenka.