Tehdy vyjukaná, teď je Plzeň zkušená. Bílek: Obrat Barcu? Všechno je možné

Přijdete na stadion a vidíte pomalu chátrajícího obra. Rozlehlý Camp Nou, kam se vejde téměř sto tisíc diváků, je největším fotbalovým stánkem Evropy, pátým na světě. Už nějakou dobu přesluhuje, betonový kolos čeká kompletní renovace. Barcelona na slavném stánku hraje poslední sezonu, od léta už probíhají rekonstrukční práce. Sezonu 2023/24 stráví v azylu Olympijského stadionu, do nového domova se vrátí až od ročníku 2025/26. Vyroste moderní aréna s kapacitou 110 tisíc diváků.

Plzeň si už v úterý, den před vstupem do Ligy mistrů na slavné adrese, vychutnávala atmosféru výjimečného stadionu. Jakmile vkročíte k hrací ploše, zapomenete na omšelé zdi nebo chybějící střechu na většině tribun. Naopak poznáte, jakou sílu má slavný chrám Barcelony.

Asistent Pavel Horváth při úterním tréninku v prázdné aréně s úsměvem pózoval fotografům, pak trefoval bránu zhruba z půlky hřiště. Mezi přítomnými fanoušky hráče z tribuny povzbuzoval někdejší vynikající obránce David Limberský, další přímý aktér dosud jediného představení Viktorie na půdě Barcelony.

Ale dost legrace. Horváth ještě v Praze na letišti mluvil odvážně o tom, že Viktoria by ráda přivezla ze Španělska solidní výsledek. „Věřím, že kluci to zvládnou lépe než my. Jednak že si zahrají víc fotbal a mohli bychom být úspěšnější, co se týká zisku bodů,“ říkal při vzpomínce na podzim 2011, kdy jako kapitán vedl Viktorii do prvního duelu proti slavnému klubu a zápas končil porážkou 0:2.

Před jedenácti lety přiletěla do Barcelony parta vyjukaných mladíků. Milan Petržela po utkání ukořistil dres Lionela Messiho, po němž prahla půlka kabiny. Plzeň byla tehdy čerstvě po zisku prvního ligového titulu, pod Pavlem Vrbou se těšila popularitě v celé republice. Útočnému, atraktivnímu stylu plnému gólů mnozí fandili. Je těžko uvěřitelné, že Viktoria při své první účasti hrála zápasy ve slávistickém Edenu, který bez problémů vyprodávala a diváci (nejen plzeňští fanoušci) týmu nepokrytě přáli.

Situace se logicky mění, Plzeň v uplynulé dekádě vyrostla. S přibývajícími úspěchy vůči českému západu rostla také averze. Viktoria během krizové čtyřletky ustála i těžké období bez pohárů a přísunu evropských peněz. Navzdory mnoha předpokladům udržela nejvyšší level výkonnosti a na jaře oslavila už šestý titul. V létě prošla těžkým kvalifikačním sítem, jako jediný český tým si už počtvrté v novodobé historii zahraje Ligu mistrů. A teď podruhé v historii soupeří s Barcelonou!

„Českou ligu jsme vyhráli zaslouženě, zaslouženě jsme postoupili i do Ligy mistrů. Pro nás je obrovská výzva uspět v tak těžké skupině. Nastoupíme asi proti největšímu favoritovi. Barcelona je klub s obrovskými ambicemi na domácí i mezinárodní scéně. Jsem zvědavý, jak si s tím poradíme,“ říkal plzeňský kouč Michal Bílek den před utkáním.

Horváth, Limberský, Pilař, Petržela, Bakoš před lety teprve nasávali atmosféru velkého fotbalu. Možná v hlavách ani nepobírali, kam se během krátké doby dostali. Že po senzační ligové jízdě zvládli tři předkola a najednou koukají z trávníku na tribuny obřího Camp Nou.

Současná Plzeň je mnohem zkušenější. Opírá se o skvělou bilanci – v aktuální sezoně zvládla už dvanáct duelů bez porážky, celkově drží sérii 34 zápasů neporazitelnosti. Ale urvat body na Camp Nou? Vzhledem k síle a aktuální formě Barcelony jde o dost odvážnou, možná bláhovou představu.

„Měl bych pochopitelně obrovskou radost, pokud by se to podařilo. Víme, jak těžké je tady získávat body. Ale v prvním kole to zvládlo ve španělské lize Vallecano, když remizovalo 0:0. Takže všechno je možné,“ pravil Bílek s nadějí v hlase.