Gól jako tetování? Popřemýšlím o tom. Sen, Barce odmala fandím, říká Sýkora

PŘÍMO Z BARCELONY | Slavia na stejném místě sice bodovala, ani sešívaní v Barceloně ale ještě nedokázali skórovat. V samostatné české historii se to nepodařilo žádnému týmu. Až teď Plzni a Janu Sýkorovi. Je to slabá náplast na výprask 1:5, plzeňský šikovný záložník si ale splnil sen. Zahrál si na Camp Nou proti týmu, kterému vždy fandil, a branku vnímá jako životní. A teď si ji možná i zvěční na těle.

Jednu branku, rekordně rychlý gól v Evropské lize za Liberec, už vytetovanou máte, přidáte si i trefu na Camp Nou?

„Určitě o tom popřemýšlím (úsměv). Ale teď na to není čas, takže asi až po sezoně.“

Bez ohledu na výsledek, byl to pro vás životní gól?

„Asi bych řekl, že jo.“

Barceloně fandíte, jste první střelec na Camp Nou z českého klubu v samostatné české historii. Je to pro vás splněný sen?

„Odmalička jsem snil, že tu jednou budu hrát. Už když jsem se byl na Camp Nou podívat pár let zpátky, doufal jsem v to. A teď se mi to splnilo. Dal jsem ještě navíc gól, což je úplně něco neskutečného. Jenom to podtrhuje, co jsem fotbalu dal. Ale mrzí mě, že se nám nepodařilo uhrát lepší výsledek.“

Jaký byl střet s realitou? Je hrát proti Barceloně jiné než to, co člověk vidí v televizi?

„Na jednu stranu jo, na druhou ne. Myslím, že kdybychom vyřešili některé situace po zisku balonu lépe, byl by zápas možná malinko jiný. Bohužel, když běháte většinu času bez míče a pak ho dostanete, máte tak těžké nohy a jste zadýchaný, že se vám s tím těžko něco dělá. Na jednu stranu jsem takovou kvalitu očekával. Na druhou stranu nám to ukázalo, že i Barcelona má nějaké slabiny, kterých třeba můžeme do budoucna využít.“

V Plzni zavládlo nadšení z atraktivní skupiny, ale nezanechá výprask určitou pachuť nebo vystřízlivění?

„Ne, určitě ne. Naopak si myslím, že to, že oni mají individuální kvalitu a umí jí rozhodnout zápasy, je jedna věc. Na druhou stranu jsme si ukázali, že skulinky mají. Do příštího zápasu je pro nás motivace ukázat se lépe než tady.“

Takže proto hledáte spíš pozitiva?

„Já jsem takový. Proč hledat to negativní? Pro nás jde o nějakou zkušenost a ponaučení. Většina z nás hrála takový zápas poprvé, takže spíš mám v hlavě, co si z toho můžeme vzít a jak se můžeme zlepšit dál.“

Kdo na vás udělal z protihráčů největší dojem?

„Asi Robert Lewandowski. Styl, jakým si hledá balon, udrží ho a řeší finální situace, to je vidět, že je fakt extratřída. Asi po právu dal tři góly.“

