Barca přetrhla šňůru Plzně. Žádnou paniku, na začátku slavil Krmenčík

Viktoria si po postupu mezi elitní smetánku přála do skupiny Ligy mistrů zvučné soupeře. Přesně jako Barcelonu, Inter nebo Bayern, s nimiž postupně změří síly. Zároveň ale musela počítat s tím, že přijdou bolavé ztráty. Takové, jaká přišla ve středu na Camp Nou proti Barceloně.

„Prohráli jsme 1:5, ale věděli jsme, že to bude ještě hodně složité. Dostali jsme se z předkol až sem na Barcelonu, to je obrovský úspěch. Hrajeme základní skupinu Ligy mistrů, to je pro nás trošku nadstavba. Těžko hráčům něco vyčítat,“ začínal Bílek hodnocení náročného duelu.

Plzni skončilo téměř rok trvající období bez porážky. Naposledy se soupeři sklonila loni 31. října proti Slavii v Edenu, největšímu českému konkurentovi v boji o titul. Bouřlivý večer Západočeši nezvládli. Tři červené pro Řezníka, Pernicu a Mosqueru vznikly především z přemíry nasazení a rostoucí frustrace, rozklížená Viktoria dohrávala zápas v osmi lidech.

Michael Krmenčík v závěru proti bývalým parťákům dokonal výhru 2:0. Jeho následné bouřlivé oslavy vyvolaly spousty zlé krve, přetrhaly vazby mezi někdejšími spoluhráči v kabině. Také proto v létě nedopadl uvažovaný návrat forvarda do mateřského klubu, Krmenčík se upsal exotickému a lukrativnímu angažmá v klubu Persija Jakarta, kde se mu zatím velmi daří.

Plzeň ale od mizerného zápasu nakopla motory. V následných měsících předvedla úctyhodnou jízdu – neprohrála 34 zápasů, což na jaře přineslo šestý titul v klubové historii. V létě počtvrté proklouzla do základní skupiny Ligy mistrů, klub získal potřebné finance a ekonomickou stabilitu.

Výjimečné období bez porážky začalo remízou proti Olomouci (0:0), poslední zářez je sobotní těsná výhra v Liberci (1:0). Žně skončily hned při středečním vstupu do milionářské soutěže. Viktoria určitě chtěla středečního soka ještě víc potrápit.

Asistent Pavel Horváth před duelem na Barceloně sympaticky mluvil o tom, že mužstvo může při ideálním vyladění nějaký bodík na slavné adrese urvat. Samotný zápas nabídl Plzni šance, jak favorita zaskočit. Zejména ve chvíli, kdy Jan Sýkora hlavou snížil na 1:2. Ale šlo spíš o chvilkové záblesky v první půli, drtivá většina času se odehrávala podle not katalánského obra.

Robert Lewandowski vyšperkoval statistiky premiérovým hattrickem v novém působišti, Barcelona před zaplněným chrámem fanouškům předvedla, v jak mimořádné formě hraje. Plzni nabalila na cestu pět kousků a ukázala jasnou dominanci.

Západočeský kolektiv v uplynulých měsících nabral sebevědomí právě díky vítězným zápasům. Střet s rychlostí, kvalitou a realitou v Lize mistrů ale tým posadil na zadek. Hráči na vlastní kůži zjistili, co jim na nejlepší borce fotbalové planety schází a že zbylých pět duelů na nejvyšší scéně nebude žádná legrace.

„Vůbec nechceme dopustit, aby tahle ztráta s týmem zamávala. Věděli jsme, že to bude nesmírně těžké utkání na to, abychom udělali dobrý výsledek. Tušili jsme, že přijdou nepříjemné situace a nějaké góly dostaneme. S hráči takhle budu mluvit, že ztráta ve skupině Ligy mistrů nás v žádném případě nemůže položit. Náš tým je silný, ale narazili jsme na lepšího soupeře,“ vyhlásil po utkání trenér Bílek.

Plzeň už v sobotu jede do Olomouce, kde musí přepnout do odlišného fotbalového módu. Nepříjemná půda na Hané nedaruje nic zadarmo. Navíc hned v úterý ji čeká další představení v Evropě, tentokrát doma proti Interu. Podaří se rozjet další úspěšnou sérii?

