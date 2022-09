Inter nemá slabiny, smál se Bílek. Chorému šili nárt, Havel má problémy

Druhý pokus v Lize mistrů už by po nášupu na Barceloně (1:5) mohl dopadnout výsledkově lépe. Viktoria Plzeň se chystá na úterní partii proti Interu (18:45). Italský favorit nezačal sezonu v dobrém rozpoložení, navíc v prvním utkání skupiny C podlehl doma Bayernu (0:2). Trenér Viktorie Michal Bílek přesto zdůraznil, jakou má soupeř kvalitu. Navíc naznačil zdravotní problémy v týmu českého šampiona.

Kde jsou slabiny Interu a v čem je jeho síla?

„Slabiny nemá (úsměv). Jsou vynikající, mají to velmi dobře vyvážené. Velmi dobře organizovaně brání, jsou silní po zisku balonu. Útoky rozbíhají ve velké rychlosti, to samé při přechodu do útoku. Jejich dva útočníci Džeko a Martínez mají výborné zakončení. Dvacet metrů od naší brány nesmí dostat kousek prostoru. Nejen tihle dva, ale i jejich druhá vlna, například halvbeci. Mají zkušený tým s velkou kvalitou.“

Vidíte šance na body proti Interu reálněji než proti Barceloně a Bayernu?

„Když nás nalosovali do této skupiny, věděli jsme, že všechny zápasy budou podobné. Všechny tři týmy mají obrovskou kvalitu. Zápasy mezi nimi mohou ve skupině dopadnout všelijak. Inter sice prohrál první zápas s Bayernem (0:2), ale má kvalitu a sílu na to, aby odvetu nebo na Barceloně sehrál velmi dobře a třeba vyhrál. Naše příprava je stejná jako na Barcelonu. Víme, proti komu hrajeme. Ale nastoupíme doma, pokud chceme v tabulce dosáhnout nějakého úspěchu a získat body, doma se o to musíme pokusit. V domácím prostředí jsme velmi silní, očekávám, že nás fanoušci poženou dopředu, hodně nám pomůžou i ve fázích, které pro nás nebudou jednoduché. Máme sílu na dobrý výsledek.“

Bude to jiné utkání než před týdnem na Camp Nou?

„Proti Barceloně ve Španělsku to pro nás bylo nesmírně těžké. Hráči i přes prohru 1:5 odvedli velmi solidní výkon, nemohl jsem jim nic vytknout. Rozebrali jsme si to, víme, jaké chyby jsme udělali. Zítra hrajeme doma, síla v domácím prostředí v Plzni je. Na utkání se hodně těšíme, zase máme možnost a čest si zahrát Ligu mistrů proti soupeři, jako je Inter. Jdeme do toho s tím, že zápas chceme výsledkově zvládnout.“

Džekovi se na Plzeň historicky daří, dával jí góly v dresu Manchesteru City i za AS Řím. Dá se srovnat s Lewandowskim, který proti vám dal hattrick za Barcelonu?

„Džeko je pořád velmi kvalitní hráč, má za sebou krásnou kariéru. Svou výkonnost potvrzuje i teď v Interu. Je velmi nebezpečný v pokutovém území. Budeme se snažit držet Inter co nejdál od naší brány, v šestnáctce a v zakončení je nejen on vynikající. Snad na něj budeme dobře připravení a nepustíme ho do šancí. Je schopný každou příležitost proměnit.“

Je před utkáním pod větším tlakem Inter?

„Inter má zkušené mužstvo, jedna porážka doma v Lize mistrů proti Bayernu s ním nezamává. Hráči jsou sebevědomí, věří, že mají kvalitu a mohou s kýmkoliv sehrát skvělý výsledek. Jednoznačně jsou si vědomi toho, že tady mohou vyhrát. My jim chceme pozici favorita co nejvíc znepříjemnit.“

Máte jasno o základní sestavě?

„Po Olomouci jsou u nás maličko problémy. Tomáš Chorý má po penaltovém zákroku roztržený nárt, doktoři ho museli sešít. Uvidíme, jak se bude cítit před zápasem a zda bude k dispozici. Menší zdravotní problémy má Milan Havel, ostatní jsou v pořádku.“