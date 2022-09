Škriniar: Nálada není optimální, ale na Plzeň si dáme pozor. Mluvil slovensky

V milánském Interu kroutí šestou sezonu, vykopal se mezi největší osobnosti klubu. Slovenský stoper Milan Škriniar (27) popsal dojmy před úterním duelem Ligy mistrů proti Plzni. Úvodní dotazy na tiskové konferenci zodpověděl plynnou italštinou. Když se však začali ptát čeští reportéři, bleskově a s radostí přepnul do mateřského jazyka.

Je pro vás zápas v Plzni něčím speciální?

„Je to něco jiného, když tady můžu mluvit mým jazykem. Česko je ke Slovensku blíž než Itálie, na zápas přijede někdo z rodiny i mí kamarádi. V Plzni působilo hodně hráčů, které znám z reprezentace. Osobně se na zápas velmi těším.“

Jak vnímáte současný tým vedený Michalem Bílkem?

„Plzeň má velmi dobré mužstvo. Trenér nastavil správný systém. Viděli jsme zápasy v Baku proti Karabachu a v Barceloně, rozebírali jsme jejich hru. Největší zbraň spočívá v tom, že jde o velmi dobře fyzicky připravený tým. Na to si určitě dáme pozor. Také na jejich dlouhé balony a rychlé protiútoky musíme eliminovat.“

Měl jste radost, když vám do základní skupiny nalosovali právě Plzeň?

„Ne že bych byl úplně šťastný, ale potěšilo mě, že je to ze Slovenska blíž než do Itálie. Jak už jsem zmiňoval, mohou sem za mnou přijet rodina a kamarádi. V Lize mistrů už jsme hráli proti Slavii, teď jsme chytili Plzeň. Znovu očekáváme těžký zápas.“

Jaká je nálada v týmu?

„Prohráli jsme derby s AC Milán a v Lize mistrů s Bayernem, takže atmosféra v šatně ani v klubu nebyla optimální. Řešili jsme to mezi sebou, stejně tak s trenéry. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát o víkendu 1:0 proti FC Turín, zlepšili jsme si náladu a spravili chuť. Teď nás čeká další velmi důležitý zápas.“

Smlouvu v Interu máte do příštího léta, hovořilo se o zájmu klubů z Anglie. Můžete to okomentovat?

„Jsem tady kvůli zápasu proti Plzni, nechci teď mluvit o mé smlouvě a budoucnosti. Za poslední tři měsíce se o mně psalo hodně, ale nevyjadřoval jsem se k tomu. U toho chci zůstat.“