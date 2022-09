Plzeň útočí na body: pevnost i Inter bez hvězdy. Ale dva domácí hráči s bolestí

První lekce z Ligy mistrů proběhla před týdnem na Barceloně (1:5), druhý pokus dostávají hráči plzeňské Viktorie v úterý. Proti milánskému Interu (18.45) vyhlásili útok na body. Kdy jindy než teď! Italský favorit nevstoupil do sezony ideálně, navíc mu chybí zraněný bombarďák Romelu Lukaku. Michala Bílka zase trápí zdravotní stav Tomáše Chorého a Milana Havla.

Proč by si měli Západočeši ve vyprodané Doosan Areně proti slavnému celku věřit? Přes obrovskou sílu Interu existuje větší šance než proti rozjeté Barceloně nebo strojově přesnému Bayernu. Zvlášť doma, kde Viktoria na evropském poli vyhrála deset z posledních jedenácti zápasů. Naposledy v Plzni slavil Real na podzim 2018 drtivým skóre 5:0.

„Pokud chceme v tabulce dosáhnout nějakého úspěchu a získat body, doma se o to musíme pokusit. Jsme na našem stadionu velmi silní, očekávám, že nás fanoušci poženou dopředu, hodně nám pomůžou i ve fázích, které pro nás nebudou jednoduché. Máme sílu na dobrý výsledek,“ vyhlásil den před výkopem plzeňský trenér Michal Bílek.

Šance na nějaký bodík nemusí být jen surrealistickým přáním. Milánský celek nepřijel do Plzně v ideálním rozpoložení. V Serii A utrpěl prohru na Laziu (2:3) i v derby s milánským AC (2:3). Nezvládl ani vstup do Ligy mistrů doma proti Bayernu (0:2).

„Inter prohrál tři velké zápasy. Ale do Plzně přiletěli hráči s trošku větším sebevědomím, než jaké měli před několika týdny. O víkendu porazili 1:0 FC Turín gólem v předposlední minutě, to může být klíčový zlom v obratu k lepším výsledkům,“ nastínil pro deník Sport a iSport.cz situaci v italském táboře redaktor Ivan Cardia ze serveru TuttoMercatoWeb.

Plzeň se ze středeční lekce na Barceloně oklepala sobotní ligovou výhrou v Olomouci (3:2). Duel na Hané stál Bílkovu družinu spousty sil. „Tomáš Chorý má po penaltovém zákroku roztržený nárt, doktoři ho museli sešít. Uvidíme, jak se bude cítit před zápasem a zda bude k dispozici. Menší zdravotní problémy má Milan Havel,“ přiznal kouč Viktorie.

Oba hráči začali předzápasový trénink, prvních patnáct minut mohli sledovat novináři. Chorý s obvazem pod kolenem a nepříjemným zraněním na noze absolvoval rozcvičku i první cvičení bez viditelných problémů, to samé platí pro Havla. Oba touží nastoupit za každou cenu. Do svátečního duelu Ligy mistrů půjdou i přes bolest, zafungovat mohou obstřiky a tlumící prášky.

Plzeň ve druhém představení mezi evropskou smetánkou spoléhá na sílu domácí pevnosti. V Doosan Areně je tým dlouhodobě úspěšný – v letních předkolech zde zametl s HJK Helsinky (5:0), Šeriff Tiraspol a Karabach vyprovodila oblíbeným výsledkem 2:1. Poslední v západočeském stánku uspěla Slavia těsnou výhrou 1:0 ve finále MOL Cupu (květen 2021). Z posledních 36 soutěžních utkání ztratila Plzeň jediné – minulý týden na Camp Nou.

V úterý na trávník v Plzni vyběhnou hráči světového kalibru. „Inter slabiny nemá,“ lehce se usmíval kouč Bílek. „Jejich hráči jsou vynikající, mají to velmi dobře vyvážené. Útočníci Džeko a Martínez mají výborné zakončení. Dvacet metrů od naší brány nesmí dostat kousek prostoru. Nejen tihle dva, ale i jejich druhá vlna, například halvbeci. Mají zkušený tým s velkou kvalitou,“ dodal.

Plzeň si ve vybrané společnosti skupiny C, kam byla nalosovaná, nemůže extra vybírat. V úterý dostává první lákavou možnost uspět proti evropské elitě na domácím hřišti.

„Situace ve skupině je daná: Barcelona s Bayernem patří do evropské špičky a jsou rozjetí. Pokud by Plzeň měla uhrát nějaké body a pomýšlet na postup do jarní fáze Evropské ligy, klíčové budou právě zápasy s Interem,“ řekl Karel Krejčí, který jako asistent Pavla Vrby prožil s Viktorií první účast v Lize mistrů na podzim 2011.

„Inter sice má špičkové hráče, nicméně platí, že Barcelona s Bayernem jsou dál. Viktoria není bez šance, zvlášť když ji požene vyprodaný stadion,“ doplnil

V útoku Interu chybí největší hvězda Romelu Lukaku, který se v létě vrátil z Chelsea. „Teprve v neděli přiletěl z Belgie, kde si léčil zraněné stehno. Ještě není v pořádku,“ upřesnil italský novnář Cardia.

Pozici vedle Martíneze zaujme Edin Džeko. Bosenský forvard zápasy v Česku umí – Plzni dal devět gólů v osmi soutěžních duelech za Teplice, Manchester City a AS Řím.

Domácí bilance Plzně v Evropě

Poslední prohra:

Real Madrid - 0:5 (7. 11. 2018)

Od prohry s Realem:

AS Řím - 2:1

Din. Záhřeb - 2:1

Olympiakos - 0:0

Antverpy - 2:1 po prodl.

SönderjyskE - 3:0

Din. Brest - 2:1

TNS - 3:1, pen. 4:1

CSKA Sofia - 2:0

HJK Helsinky - 5:0

Šeriff - 2:1

Karabach - 2:1