Krátký kolaps. Fén v šatně Plzně, mladíky z Interu sledovaly osobnosti

Z pohledu mládežnického fotbalu šlo o sváteční utkání. Kopie elitní Ligy mistrů nabízí plzeňským talentům jedinečnou možnost změřit síly s nejlepšími evropskými vrstevníky. O zápas byl velký zájem, hlasatel v Přešticích oznámil návštěvu 900 diváků.

Na tribuně se to hemžilo českými fotbalovými osobnostmi. Utkání sledoval trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek, kouč jednadvacítky Jan Suchopárek, trenér šestnáctky Jiří Žilák, který vedl plzeňskou devatenáctku v Youth League před čtyřmi lety. Zápas si nenechal ujít ani šéftrenér českých reprezentací Miroslav Beránek nebo skaut Manchesteru City Jan Říčka. Přijelo také plzeňské vedení – majitel Adolf Šádek i sportovní ředitel Viktorie a někdejší vynikající záložník Daniel Kolář.

Z dění na hřišti ale domácí radost mít nemohou. Viktoria prohrála jasně 3:0, stejným rozdílem jako před týdnem v La Masíi proti Barceloně. Lepší výsledek stála domácí barvy promarněná čtyřminutovka v první půli. V rozmezí 28. a 32. minuty slavil italský celek tři góly. Všechny po nedůrazu v obraně, dva z nich padly po rychlých akcích z levého křídla.

„Jsme zklamaní, určitě jsme chtěli uhrát lepší výsledek. Kvůli našemu čtyřminutovému selhání se dostal Inter do třígólového náskoku, pak se to těžko honilo. Na klucích byla velká deka, přestali si věřit,“ kroutil hlavou plzeňský trenér Ondřej Šiml.

O přestávce na své hráče hodně zlobil, křik ze šatny doléhal až do útrob stadionu. „Během čtyř minut se nám to celé sesypalo. V šatně byla velká bouřka, nelíbila se mi malá agresivita v obraně. Pořád mám před očima situaci před prvním gólem - propadne nám míč, ve vápně jsme ve velkém počtu, ale hráč Interu tam dvakrát zasekne a zakončí, to není možné,“ mrzelo ho.

Kouč sáhl o poločase ke dvěma střídáním, aby mužstvo probral a nastartoval. Naskočila i nigerijská posila Alao, který vepředu podržel několik balonů a naznačil zajímavý potenciál. Výkon po pauze byl od domácích o něco lepší, byť kontaktní branku vstřelit nedokázali. Naopak dva výborné zákroky předvedl gólman Viktorie Viktor Baier, který mužstvo stejně jako v Barceloně podržel.

„Když se nebojíme a jsme včas v soubojích, dá se s nimi hrát. Ale rozhodla ta čtyřminutovka, kdy jsme dostali tři góly. Je nepochopitelné, jak jsme tam propadli. Místo, abychom na ně zatlačili a chtěli vyrovnat, tak jsme znovu propadli a dostali druhý, třetí gól. Za toho stavu se hraje těžko,“ mrzelo záložníka Pavla Gaszczyka.

Mladíci z Viktorie odehráli dva těžké zápasy, ve skupině Youth League zůstávají bez bodu i vstřeleného gólu. Směrem dopředu potřebují víc odvahy, nápaditosti. Je otázkou, zda na to kombinovaný tým složený z hráčů devatenáctky a mladíků, kteří už nastupují za béčko v dospělé ČFL, má dostatečnou kvalitu.

„Pro nás jsou to obrovské zkušenosti. Ukazuje se, v čem máme rezervy, kde musíme v tréninku přidat. Nejsme spokojení s obrannou fází, vepředu nás zase brzdí technické nedostatky, abychom se prosadili,“ hodnotil trenér Šiml. „V dalších zápasech chceme uhrát lepší výsledky. V Česku většinou dominujeme my, držíme balon. Tady jsme nuceni běhat bez míče a spoléhat na protiútoky. Oproti ČFL je to jiný fotbal. Tihle kluci jsou rychlí, techničtí, je tady o dost větší kvalita,“ doplnil sedmnáctiletý reprezentant Gaszczyk, který už nastupuje v dospělém fotbale za třetiligové béčko.