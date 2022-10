Mladíci Plzně podruhé obrali Bayern! Ofenzivní hrátky viděl i Nagelsmann

Plzeňští fotbalisté do devatenácti let odehráli nejlepší představení v mládežnické Lize mistrů. Stejně jako před týdnem v Mnichově obrali o body slavný Bayern. Utkání hrané v Přešticích skončilo divokou remízou 3:3. Viktoria mohla ze zápasu uzmout i lepší výsledek, pokud by její hráči proměnili ještě nějakou z mnoha vytvořených šancí. Zápas na tribuně pozorně sledoval také trenér mnichovského áčka Julian Nagelsmann.