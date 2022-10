Vlkanova prvním gólem oživil Plzeň: Věřili jsme, že to může být ještě lepší

Svůj první soutěžní gól si nechal na velmi sváteční chvíli – na zápas s Bayernem Mnichov. Adamu Vlkanovovi se tím povedlo přece jen zvednout náladu ve Štruncových sadech a Viktoria nakonec s óbrsoupeřem prohrála docela lichotivě 2:4. „Je to určitě hezký, ale nic nám to vlastně nedá,“ mrzelo domácího záložníka, že jeho trefa nevedla k bodům.

Ale i tak to člověka zahřeje, ne?

„Určitě, ale kdyby to znamenalo nějaký bod, bylo by to hezčí. Každopádně dát před svými fanoušky v Lize mistrů proti Bayernu gól, je nádherný a nezapomenu na to.“

Takže nebude patřit nejvýš ve vaší kariéře?

„Nevím, budu si to samozřejmě pamatovat, ale neznamená pro nás žádné body, tak to není zase tak důležitý gól.“

Musel jste si při té střele zpoza vápna hodně hlídat, abyste měl čistý nákop?

„Jo, chtěl jsem to hlavně dobře trefit a povedlo se mi to ideálně. Myslím, že gólman ani neměl moc šancí v tu chvíli.“

Cítil jste, jak se nálada na stadionu v ten moment zvedá?

„Druhý poločas jsme hned začali dobře, Perňa (Luděk Pernica) trefil hlavou gólmana, byla to škoda. Měli jsme tam víc šancí, cítili jsme to my i fanoušci a společně jsme se hnali za lepším výsledkem, abychom to zkorigovali a nebyl to nějaký průšvih, jako to vypadalo po prvním poločase.“

Janu Klimentovi se povedlo snížit na 2:4, nebylo to ještě na lepší výsledek?

„Musím říct, že jsme tomu věřili, byly tam ještě další šance. Ale nejsme pořád ten Bayern, který dokáže dát gól z každé šance, jako nám to předvedl na začátku.“

Jak malá duše ve vás byla, když to soupeř takhle rozjel?

„Přitom jsem si myslel, že jsme do toho vstoupili dobře, měli jsme tam i nějaké závary, ale z první šance jsme dostali gól. Je to těžké pro hlavu, najednou vás takhle zpraží, pak se s nimi hraje těžko, mají strašně velkou kvalitu.“

Jak moc vám ve zbytku utkání pomohli střídající hráči Erik Jirka, Jan Kliment, Libor Holík, Luděk Pernica?

„Bylo to znát, Klímič dal dokonce gól, je to zas jiný typ útočníka než Choras (Tomáš Chorý), není to tolik na držení míče, ale spíš za obranu, to na ně fungovalo. Erik tam měl spoustu náběhů, Holas taky, byl i u těch gólů, určitě nám to pomohlo.“

Co teď ve zbytku soutěže na Interu a s Barcelonou?

„Šest bodů a do Evropy, ne?“ (smích)

Tak stále tu naději máte…

„Stále… (smích) Mohlo to být i blíž, kdyby to Inter zvládnul… Ale buďme realisti, aspoň nějaký bod bychom urvat chtěli.“