Horváth: Začátky jsou pro nás smrtící. Plzni píší fanoušci Barcelony i Interu

Po čtyřech kolech v Lize mistrů zůstává plzeňská Viktoria bez bodu. Před odletem do Milána na duel s Interem by nemilou bilanci západočeský klub rád změnil. Pokud ve středečním duelu uspěje, pomůže Barceloně, která by zůstala ve hře o postup do jarní fáze. „Ale my také můžeme postoupit,“ culil se na letišti Václava Havla plzeňský asistent Pavel Horváth.

Jste připravení na zápas na Interu?

„Všichni věříme, že ano. Čeká nás zase další těžký soupeř, ale snad to bude zase skvělý zážitek. Sbíráme zkušenosti a těšíme se na to.“

Zdůrazňovali jste hráčům, že je nutné lépe zvládnout úvod zápasu, což vám v předchozích duelech Ligy mistrů nešlo?

„Nejde jen o úvody zápasu. Průběhy jsou vcelku podobné. Soupeř dá na začátku najevo velkou kvalitu a pro nás jsou pak začátky smrtící. Prohrávat brzy v každém zápase není jednoduché, přesvědčila se o tom i jiná mužstva. My nejsme výjimka. Chceme být v úvodu i průběhu zápasu lepší, než jsme byli doteď.“

Jak se Inter od září, kdy jste mu doma podlehli 0:2, změnil?

„Co jsme slyšeli, měl by hrát Lukaku (úsměv). To asi bude největší změna. Jinak se tam točí podobní hráči. Je to silné mužstvo, ne úplně o individualitách, ale i tak je tam spousty skvělých hráčů.“

S jakou náladou do Itálie letíte?

„Zase s dobrou náladou, nevidím důvod, proč bychom tam měli odlétat skleslí. Jak už jsem říkal – sbíráme zkušenosti, všichni jsme Ligu mistrů chtěli hrát, to se nám povedlo. Hrajeme, to, co nám soupeř v podstatě dovolí. Ale chceme bojovat, být úspěšnější než v předchozích zápasech.“

Pokud proti Interu uspějete, vnímáte, že můžete zachránit Barcelonu v boji o postup do jarní části?

„Dostali jsme spousty zpráv od fanoušků Barcelony i Interu. Také my zůstáváme ve hře o postup do Evropské ligy, zbývá šest bodů. Je to fotbal, my jsme zase vypadli v českém poháru. Samozřejmě to bude těžké, ale chceme být lepší než v předchozích zápasech a uvidíme, na co to bude stačit.“

Jak vypadá svalové zranění Jana Klimenta?

„Honza si obnovil zranění, které měl. Podzimní část pro něj skončila.“

Do konce podzimu máte mimo tři důležité ofenzivní hráče (Sýkora, Kopic, Kliment). Je to velký problém?

„Samozřejmě. Kluci měli dobrou formu a spoléhali jsme se na ně. Ale k fotbalu zranění patří, bohužel se nám to nevyhnulo a musíme se bez nich obejít.“

Při druhé účasti v Lize mistrů jste na body čekali až do posledního duelu doma s CSKA Moskva (Plzeň vyhrála 3:2 a postoupila do play off Evropské ligy). Působíte na hráče, aby zůstali v klidu, i když máte po čtyřech zápasech nula bodů?

„Poslední zápasy ve skupinách nám vždycky vyšly. Kluci jsou v klidu, jsme si vědomí naší kvality i kvality soupeře. Pokud nějaké body získáme, budeme všichni šťastní.“

Váháte, jaké použít rozestavení?

„Neřekl bych, že váháme. Na začátku s Interem jsme špatně přebírali hráče, proto nám to tolik nefungovalo.“

Vybaví se vám rok 2011, kdy jste v Miláně hráli poprvé Ligu mistrů?

„Jasně. Stadion je skvělý, jeden z nejtradičnějších v Evropě. Vybavuje se mi jedna má šance, jinak si ze zápasu už moc nepamatuju.“