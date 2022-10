ONLINE U19: Inter - Plzeň. Mladí Viktoriáni stále bojují o postup

Plzeňský brankář Viktor Baier (vlevo) zdraví svého kolegu z brány Bayernu po zápase v Youth League do devatenácti let • FCVP / Daniel Ulrich

Fotbalisté Plzně do 19 let bojují ve skupině juniorské obdoby Ligy mistrů UEFA Youth League o postup do jarní vyřazovací fáze, dnes v předposledním kole hrají v Itálii s Interem Milán. První střet s tímto soupeřem nedopadl dobře, Viktoria prohrála 0:3. Tento výsledek sice postupovou matematiku vůči soupeři se stejjným počtem bodů (4) hodně komplikuje, ale nic není ztraceno.Jak se plzeňským mladíkům povede, sledujte v ONLINE REPORTÁŽI na iSport.cz.