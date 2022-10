Hejda: Lewu jsem si užil až až, chybět mi nebude. Ale čeká nás těžká dřina

Ulevilo se vám aspoň, že tu nebude?

„Ulevilo… Osobně mi to asi nevadí, že tu není. Myslím, že jsem si to na Nou Campu užil až až. Pro fanoušky je to asi minus, ti by ho určitě chtěli vidět, ale mně chybět nebude.“

Bude díky tomu Barcelona hratelnější?

„Myslím si, že si pořád pojedou to svoje a my víme, že nás čeká těžká dřina. Dáme do toho maximum a uvidíme, na co to bude stačit.“

Jak velká motivace je pro vás bodovat, nekončit skupinou s nulou?

„Hrajeme doma, je to poslední zápas, velký zápas a nikdo nechce končit s nulou. Musíme se prostě vyvarovat chyb, které děláme vzadu, dostáváme laciné branky. Ale teď nás čeká poslední zápas, dáme do toho všechno a věřím v dobrý výsledek.“

Nestraší to už člověka, když pořád schytává příděly?

„Vyloženě ne, ale je těžké čelit takovým hráčům, kteří všechno dělají v rychlosti, je to komplikované. Skulinky se tam vždycky najdou. Teď se budeme snažit odevzdat maximum a věřím, že to vyjde.“

Třeba jako druhý poločas doma s Bayernem? Ten jste vyhráli 2:0.

„Určitě se to všem líbilo. První poločas nám vůbec nevyšel, ale druhá půlka byla výborná, lidi se chytli, rádi bychom na to navázali. Víme, že nás požene plný stadion, fanoušci jsou tu vždycky dvanáctým hráčem, těšíme se na to.“

Půjdete do toho v tříobráncovém systému, nebo čtyř? Preferujete osobně některý z nich?

„Že bych vyloženě nějaký systém preferoval, se říct nedá. V Lize mistrů je to komplikované v tom, že… Nechci říct, že nám ani jeden systém nevyšel, ale ty příděly prostě dostáváme. Dostáváme laciné branky, o tom to je, o našich individuálních chybách. Na to se musíme zaměřit.“