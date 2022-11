Schick měl na hlavě gól. Kouč Alonso hledá pozitiva i tam, kde nejsou

Leverkusen bojuje alespoň o postup do Evropské ligy proti Bruggám • ČTK / AP / Martin Meissner

Óda na fotbalovou radost vypadá jinak. Leverkusen v závěrečném vystoupení základních skupin Ligy mistrů předvedl na domácí půdě bezbrankovou remízu proti belgickým Bruggám. V základní sestavě vyběhl k zápasu uzdravený Patrik Schick. Symbolicky jej v 89. minutě vystřídal Adam Hložek. Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. I remíza 0:0 nakonec svěřencům Xabiho Alonsa stačila na přesun do Evropské ligy. Je tu ale několik ALE.

Zajímavostí je, že právě s kralováním na lavičce Brugg byl spojován v létě Xabi Alonso. Španělský lodivod si však počkal na příležitost v Německu. Post hlavního kouče belgického mistra zaujal bývalý hráč Brugg Carl Hoefkens.

Čekalo se, že po několika nezdarech Bayer na svého soupeře vlétne. Vždyť Bruggám už o moc nešlo, hosté si užívali jistý historický postup do jarních vyřazovacích bojů, naopak Leverkusen by s jistotou přesunula do Evropské ligy jen úterní výhra.

Těžko se odhaduje, nakolik byli hráči obou stran srozuměni se stavem souběžně hraného utkání v Portugalsku, kde Porto hostilo Atlético Madrid. Portugalci totiž brzy vedli 2:0 a Španělé už duel nedokázali zvrátit. Výsledek skupiny? Naprosto překvapivý, protože Bruggy předpovídal na postupovém místě málokdo, naopak Atlético vypadlo z pohárové Evropy úplně a pro Diega Simeoneho se jedná o další tvrdý direkt.

Pojďme se ale vrátit na východní břeh Rýna, kam díky navazujícímu státnímu svátku přijela i početná horda belgických fanoušků. Gólů ani strhující podívané se však nedočkali. Jakoby se oba týmy spokojily s rčením, že nemusí pršet, stačí, když kape. Bruggy totiž díky zprávám z Porta postupovaly z druhého místa a Leverkusenu by i upachtěná plichta stačila na sešup do Evropské ligy. Tak se také stalo a Xabi Alonso se po zápase snažil hledat pozitiva – ostatně jako vždy.

„Chtěli jsme zůstat přes zimu v pohárové Evropě, dnes nám k tomu stačila remíza. Nebylo to od nás skvělé utkání, ale nedostali jsme gól. Z defenzivního hlediska se dá hovořit o zlepšení.“

Ke štěstí někdy může stačit jen málo, ale opravdu se někdo v Leverkusenu spokojí s tím, že přesun do Evropské ligy, tedy o patro níže, se koná spíše na základě okolností, než díky předvedenému výkonu na hřišti? Doba hájení Xabiho Alonsa pomalu končí. Do nového angažmá sice vstoupil slušně, ale už se zase skloňuje série šesti utkání bez výhry. Není těch „mikrosérií“ na straně Bayeru už hodně?

Farmaceuti zkrátka šli bezbrankové remíze naproti, možná právě s vědomím toho, jak se vyvíjí zápas v Portu, ale to je argument, který fanoušky neobměkčí. Ojedinělý vzruch přišel na začátku druhé půle, kdy hostující Tajon Buchanan svým pokusem z ostrého úhlu líznul břevno. Pár minut na to se mohl do pohody dostat Patrik Schick, ale po rohovém kopu Kerema Demirbaye jeho slušné zakončení hlavou vyškrábl brankář Simon Mignolet rovněž na břevno. Jinak ale mátožný Schick podtrhnul svou podzimní mizérii. Adam Hložek už se zápasem v posledních vteřinách příliš udělat nemohl.

Celkově se v Leverkusenu hrál dietní fotbal, ve kterém nepadl jediný gól, což se pod rouškou Ligy mistrů v poslední době neděje, i když se dalo tušit, že to směrem dopředu pro domácí nebude snadné. Bruggy totiž před tímto duelem udržely ve čtyřech z pěti případů v základní skupině čisté konto a nakonec přidaly další.

Pro Bruggy jde o nemalý úspěch. Tohle nemohl nikdo čekat i na základě skutečnosti, že belgická liga patří spíše mezi ty ofenzivněji laděné. Nad počinem svého týmu se rozplýval i Carl Hoefkens. „Když udržíte pět čistých kont ze šesti zápasů v Lize mistrů, neměli byste cítit nic jiného než hrdost. A to jsme ještě neskončili. Kdybychom před sezonou někomu řekli, že cílíme na postup ze skupiny, řada lidí by nás asi považovala za blázny, ale nám se to povedlo.“

Defenziva naopak není výkladní skříní die Werkself, to se všeobecně traduje od začátku ročníku, takže čisté konto lze brát jako pozitivum. Začarovaný kruh, ve kterém se farmaceuti nacházejí, připomněl po utkání i brankář Lukáš Hrádecký. „Základní cíl jsme splnili. Až v únoru započnou boje v Evropské lize, budeme u toho. Jsme za to v současné krizi moc rádi.“

Ano, ta proklatá krize, kterou v klubu dokázali rozklíčovat už za dob vlády Gerarda Seoaneho. Jenže Xabimu Alonsovi se zatím nedaří vtisknout týmu odlišnou tvář. Můžeme se bavit o záchvěvech zlepšené defenzivy, když nyní Hrádecký a spol. udrželi čisté konto, jenže v předešlých pěti zápasech z toho vždy byly minimálně dvě inkasované branky. Vzhledem k tomu, že se gólostroj jménem Schick i se svými pobočníky vepředu zabrzdil, je letargie Bayeru logická.

Nyní si od evropských pohárů mohou oddechnout. Před vypuknutím MS v Kataru ještě musejí zvládnout tři bundesligová utkání. Úkolem bude uprchnout co nejdál od sestupových vod. Přitom se před sezonou tradovalo, že v Leverkusenu pomýšlejí na prohánění Bayernu Mnichov, což se nyní jeví jako utopie.