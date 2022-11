Marseille končí v Evropě. Velký hluk, hráči neslyšeli pokyny, litoval kouč

Fotbalisté Marseille v posledním kole Ligy mistrů proti Tottenhamu do posledních sekund sahali po postupové brance, nakonec ale ze závěrečné akce zápasu sami inkasovali a po prohře 1:2 přišli i o třetí místo a účast v play off Evropské ligy. Kouč francouzských vicemistrů Igor Tudor litoval, že jeho svěřenci neslyšeli pokyny z lavičky a vrhli všechny síly do útoku.

Marseille vedla po hlavičce Chancela Mbemby z konce první půle, v 54. minutě ale stejným způsobem srovnal Clément Lenglet. Ve vyrovnané skupině D stačila Tottenhamu remíza, Marseille potřebovala k postupu do jarní fáze Ligy mistrů vyhrát. Bod by jí nakonec vzhledem k porážce Sportingu Lisabon 1:2 s Frankfurtem stačil alespoň ke třetímu místu, to jí ale sebral v páté minutě nastavení po brejku do otevřené obrany Pierre-Emile Höjbjerg.

„Co na to říct? Hráči neslyšeli pokyny, na stadionu byl příliš velký hluk. V závěru jsem je nabádal, aby se obrana nevytahovala tak vysoko, ale zkrátka se to k nim nedostalo,“ řekl Tudor televizi Canal Plus. „Na hřišti jsme nevěděli, že i remíza nás udrží v evropských pohárech. Zoufale jsme se na konci tlačili ve všech lidech dopředu,“ dodal Mbemba.

Marseille byla v první půli lepším týmem a i po změně stran si vypracovala šance na vítěznou branku. Nakonec ale potřetí za sebou skončila ve skupině Ligy mistrů na poslední příčce. „Sehráli jsme dobrý zápas proti silnému soupeři. Po takovém výkonu je tenhle výsledek velká rána. Zasloužili jsme si vyhrát a postoupit do play off, ale nakonec nemáme vůbec nic,“ uvedl Tudor.

Tottenham se díky Höjbjergově trefě posunul dokonce do čela tabulky a popáté ze šesti účastí v milionářské soutěži prošel do jarní fáze. „První poločas nám nevyšel, jako kdybychom nevěděli, jestli bránit, nebo útočit. Asi jsme nezvolili dobrou taktiku,“ přiznal asistent Tottenhamu Cristian Stellini, jenž zastoupil na lavičce distancovaného hlavního trenéra Antonia Conteho.

„O přestávce jsme změnili způsob napadání jejich rozehrávky, druhá půle už nám vyšla výborně. Takhle musíme hrát celých devadesát minut,“ podotkl Stellini, který přišel po půlhodině o kanonýra Son Hung-mina, jenž utrpěl v souboji ránu do hlavy. Podle italského kouče se jihokorejský reprezentant cítil po utkání už výrazně lépe, rozsah zranění ale určí až další vyšetření.