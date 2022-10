Nový detail Mbappého supersmlouvy. Nejvyšší kontrakt v historii sportu

Zůstane Kylian Mbappé? Nebo odejde? A když odejde, tak kdy, kam a za kolik? Bez ohledu na to, že má francouzský klenot PSG relativně novou smlouvu, spekulace o jeho další kariéře neustávají. Hvězda Pařížanů má ale hodně důvodů zůstat. Podle serveru Parisien dokonce 630 milionů důvodů, myšleno v eurech. Podle uniklých informací podepsal nejlukrativnější smlouvu v historii sportu.

Nové podrobnosti o smlouvy Kyliana Mbappého přinesl v neděli francouzský list Le Parisien. O obrovském základním platu, štědrém podpisovém bonusu a dalších výhodách, které 23letý útočník od vedení PSG dostal, se vědělo, byť se konkrétní částky liší podle zdroje. Novým detailem jsou věrnostní bonusy.

Pokud Kylian Mbappé během trvání smlouvy neodejde, naskočí mu na účet další desetimiliony eur. Jen za to, že zůstane. Po prvním roce jde o 70 milionů, ve druhém 80, ve třetím dokonce 90!

Celkový zaručený výdělek tak je podle Le Parisien 630 milionů eur (v přepočtu téměř 15 a půl miliardy korun). Španělský server Marca přispěchal se srovnáním, podle kterého jde o nejvyšší smlouvu v historii sportu obecně. Měl překonat svého spoluhráče Lionela Messiho, který za čtyřletou smlouvu s Barcelonou inkasoval 555 milionů eur.

Nejvyšší nefotbalovou, tedy spíše nesoccerovou, smlouvu podepsal quarterback amerického fotbalu Patrick Mahomes s Kansas City Chiefs, ta ale trvala 10 let.

I přes obrovské částky, ať už vyplacené, nebo nasmlouvané, se neustále spekuluje o tom, že Mpabbé v Paříži po celou dobu trvání kontraktu nezůstane. Podle Sky Sports se cítí podveden, nelíbí se mu taktika nového kouče a chystá se odejít už v lednu.

„Nikdy jsem nepožádal o to, abych v lednu šel jinam. Jsem tady šťastný a nechci se účastnit ani přímo ani nepřímo fám o své budoucnosti,“ vyvrátil spekulace sám Mbappé. To ale neznamená, že by utichly.