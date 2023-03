LM ONLINE: Chelsea odvrací průšvih, Dortmund má formu. Benfica - Bruggy

Fotbalová Ligy mistrů dnes pozná první dva z osmi čtvrtfinalistů. Odvety osmifinále odstartují ve 21:00 šlágrem mezi anglickým a německým velkoklubem, v němž se Chelsea pokusí otočit dvojzápas s rozjetým Dortmundem po venkovní porážce 0:1. V souběžně hraném duelu by favorizovaná Benfica Lisabon měla podle papírových předpokladů doma proti Bruggám stvrdit postup po úvodním vítězství 2:0. ONLINE přenos z obou utkání sledujte na webu iSport.cz.

Chelsea měla v úvodním duelu více šancí a trenér Graham Potter věří, že doma souboj s Borussií obrátí. „Blues“ postoupili v osmi ze 14 pohárových dvojzápasů, v nichž na úvod prohráli venku, po porážce 0:1 pak otočili na svém stadionu všechny tři. Předloňský vítěz Ligy mistrů může dosáhnout na čtvrtfinále ve třetí sezoně po sobě. Borussia je ale ve výborné formě, vyhrála všech 10 soutěžních zápasů jarní části sezony a bude usilovat o druhý postup do čtvrtfinále z posledních tří sezon.

Druhá osmifinálová odveta by podle sázkových kanceláří měla být pouhou formalitou. Benfice by v domácí odvetě k postupu stačila i jednobranková porážka. Zatímco lisabonský celek usiluje o druhý postup do čtvrtfinále po sobě, Bruggy jsou ve vyřazovacích fázích nováčkem.

Rozhodčí Makkelie – Honig, de Vries (NED) Stadion Stamford Bridge, Londýn