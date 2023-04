Krach Neapole, radost AC: úžasný Leao, mlčící píšťalka. Selhal i objev

Olivier Giroud uklízí míč do odkryté brány • ČTK / AP / Alessandro Garofalo

Při odjezdu z hotelu si vyslechl řadu rasistických urážek. Místo rozhořčených gest Rafael Leao umravnil neapolské fanoušky přímo na hřišti a povedlo se mu to dokonale. Zásluhou Portugalcovy brilantní asistence vstřelil Olivier Giroud Rossoneri klíčový gól při postupové remíze 1:1. „Když bude takhle hrát pravidelně, tak bude patřit mezi tři nejlepší fotbalisty na světě,“ vysekl poklonu křídelníkovi AC Milán mistr světa Bastian Schweinsteiger.

Vedoucí celek Serie A, hnán udobřenými tifosi na zcela zaplněném stadionu Diega Armanda Maradony, vstoupil do odvety s notnou vervou. Partenopei přivřeli AC Milán u vlastní šestnáctky, do níž sypali jeden centr za druhým. Ani s řadou rohových kopů to však nevedlo ke kloudnější šanci Neapole.

Naopak Rossoneri ukázali své zbraně.

Rafaela Leaa zastavil Mário Rui po dvaceti minutách hry pouze za cenu pokutového kopu. Alex Meret ovšem vystihl úmysl Oliviera Girouda a jeho penaltu zneškodnil. Brankář domácích byl ve vzájemném souboji s francouzským elegánem úspěšnější i o několik minut později, kdy opět podržel své spoluhráče.

Ti se rovněž dožadovali nařízení „desítky“, když Leao sestřelil Hirvinga Lozana. Polský sudí Szymon Marciniak ovšem ukázal, že Portugalec zahrál balon a překvapivě faul neodpískal.

Leao, loni nejlepší hráč italské ligy, ukázal svou extratřídu krátce před přestávkou. U vlastního vápna vystihl přihrávku Neapole a s míčem na noze prošel celým hřištěm, načež balón předložil Giroudovi, jenž před prázdnou bránou napotřetí už nezaváhal a poslal Diavoli do vedení.

„Jedna z nejlepších asistencí, co jsem za poslední dobu viděl!“ rozplýval se Bastian Schweinsteiger.

Po změně stran byla Neapol čím dál dominantnějším týmem. Tuhou obranu hostů se snažil roztrhat svými kličkami Chviča Kvaracchelija. Objev aktuální sezony však ve své šanci zkraje druhé půle minul branku Mikea Maignana.

Ještě lepší příležitost měla gruzínská superstar deset minut před koncem. Partenopei se díky nešikovné hře rukou Fikaya Tomoriho dočkali pokutového kopu. Jenže Maignan k radosti Rossoneri napodobil svého konkurenta Mereta a Kvaracchelijův penaltový pokus rovněž zneškodnil.

Radost domácím vyčaroval v nastaveném čase alespoň Victor Osimhen, jenž přesnou hlavičkou srovnal na 1:1.

Pro AC Milán šlo o první inkasovanou branku v letošních vyřazovacích bojích Ligy mistrů. Na faktu, že Rossoneri si zahrají první semifinále Champions League od sezony 2006/2007, kdy celou soutěž dokonce vyhráli, to ovšem nic nezměnilo.

V souboji o finále čeká AC Milán lepší z dvojice Inter - Benfica. Černomodrý celek z Milána si přitom do středeční odvety na San Siru přivezl dvougólový náskok.